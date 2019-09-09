FİNANS

Akbank, aile şirketlerinin gücünü yeni nesillere taşımaya devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 12:44 | Son Güncelleme

Bankanın, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi iş birliğiyle hayata geçirdiği “Akbank Aile Şirketleri Akademisi”nin yeni eğitim döneminin ilk modülü 24-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek

İSTANBUL(AA) - Akbank, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle hazırladığı “Akbank Aile Şirketleri Akademisi” ile şirketlerin kurumsallaşmasını ve sürdürülebilir olmasını hedefliyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında ilk mezunlarını veren Akademi’nin yeni eğitim döneminin ilk modülü 24-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Toplam 3 modülden oluşacak eğitimlerin ikincisi 22-24 Ekim, üçüncüsü ise 27-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şirket sahibi ya da şirkette çalışan aile üyelerinin katılabildiği programın başvuruları 17 Eylül’e kadar www.akbank.com adresi üzerinden yapılabilecek.

Aile şirketleri için tasarlanan program kapsamındaki dersler, her biri konusunda uzman ve iş dünyasında üst düzey yöneticilik yapmış EDU eğitim ortaklarının yanı sıra programa katkıda bulunan Deloitte Türkiye eğitimcileri tarafından verilecek. Akbank Aile Şirketleri Akademisi, aile işletmelerinin rekabet gücünü artırma ve sağlıklı büyümelerini sağlama, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma çalışmalarına destek olmayı hedefliyor.

Program kapsamında stratejik yönetimden iş geliştirme ve inovasyona, kurumsallaşmadan, finansa, şirketlerde iyi yönetim uygulamalarından, hukuki konulara ve insan kaynağı yönetimine kadar pek çok konuda aile şirketi temsilcilerinin ihtiyaç duyacağı başlıklar ele alınıyor. Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle teori ile pratiği birleştiren bilgilere yer veriliyor.

EDU, Akbank Aile Şirketleri Akademisi eğitim programlarını, tamamen aile şirketlerinin gelişim ihtiyaçlarına özel en uygun içerikler ve en etkin öğrenme yaklaşımları kullanılarak tasarladı. Eğitim programlarına katılan aile şirketleri, değişen dünyaya ayak uydurmak ve sürdürülebilirliği esas alan bir işletme olma yolunda önemli bir adım atıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bazı aile şirketlerinin devam edememesinin nedenlerinin başında, nesilden nesile geçiş planının ve tanımlanmış bir sürecin olmadığını belirterek, “Aile şirketlerinde şirket içi kuralların yanı sıra doğal olarak duygular da devreye giriyor. Duyguların yoğun olduğu bu ortamda şirketlerin gelecek nesillere sağlıklı olarak devam etmesi için kurumsallaşması şart. Uzun vadede aile içi anlaşmazlıklar, profesyonellerin bu şirketlerde yaşadığı zorluklar gibi birçok sorun nedeni ile büyüme ve finansal başarı sürdürülemiyor. Firma sahipleri şirket içi sorunlarla uğraşırken bir yandan da rekabetle başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Yıllarca alın teri ile çalışıp büyük bir özveriyle devam ettirdikleri şirketleri işte bu ortamda yok olma noktasına gelebiliyor. Bu programı çok önemsiyoruz çünkü aile şirketlerinin büyümesinin Türkiye ekonomisinin gelişmesi için kritik olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen ise Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yaklaşık yüzde 95’inin aile şirketi olduğunu kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aile şirketleri Türkiye’de özel sektörün ana lokomotifini oluşturuyor. Bu noktada gerek ülkemizin ekonomik anlamdaki geleceği gerekse aile şirketlerinde sağlıklı büyüme, şirket devamlılığı ve yeni kuşaklara aktarımı için kurumsallaşmanın temellerini sağlam atmak gerekiyor. Akbank işbirliği ile 5 yıldır hayata geçirdiğimiz Aile Şirketleri Akademisi’nde de aile şirketlerinin rekabet güçlerini artırarak karlı büyümelerine ve sürdürülebilirliklerine destek vermeyi amaçlıyoruz. Strateji, iş planı, finans, aile anayasası, iç denetim gibi kurumsallaşmanın temas ettiği ana konulara değinilen programda aile şirketlerinin gelişim ihtiyaçlarına özel içerikler sunuyoruz. İlerleme için değişim ve gelişimin kaçınılmaz olduğu bu dönemde Sabancı Üniversitesi EDU olarak Akbank Aile Şirketleri Akademisi programı ve program çıktılarıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak bir adım attığımıza inanıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Aile Şirketleri Akademisi akbank

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