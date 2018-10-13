Akbank Caz Festivali’nden çocuklara özel atölyeler

İstanbul,13 Ekim (DHA) - Bu yıl 17-28 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. Akbank Caz Festivali, çocuklara özel atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.
Şehrin her iki yakasında da yapılacak dans atölyesinde; 12 yaş ve üzeri çocuklar birlikte oyun oynayıp caz tınıları eşliğinde dans edecek.
20 Ekim Cumartesi Akbank Sanat’ta, 21 Ekim Pazar günü de Stüdyo Savoy/ Kadıköy’de yapılacak dans atölyesinde çocuklar, cazın da en güçlü ögesi kabul edilen doğaçlama yöntemiyle dans ederek kendilerini ve bedenlerini tanıyacak ve çevreleriyle iletişim kurmayı öğrenecek.
Swings Kids / Çocuklar için dans atölyesi (12 yaş ve üzeri)
20 Ekim 2018 Cumartesi 15:00 Akbank Sanat/ Taksim
21 Ekim 2018 Pazar 15:00 Stüdyo Savoy / Kadıköy (Fotoğraflı)
Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...
Emekliye en az 2 bin 361 TL!
Borusan Oto’dan Hafta Sonu Fırsat Yağmuru
Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 5 düştü
TCMB Başkanı'ndan 'fiyat istikrarı' açıklaması
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları
Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum