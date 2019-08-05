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Akbank - Emekliler maaşları yatmadan iki gün önce alabilecek

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 16:48 | Son Güncelleme

SGK’dan emekli Akbank müşterileri, maaşları yatmadan iki gün önce hesaplarından para çekebiliyor.

Akbank - Emekliler maaşları yatmadan iki gün önce alabilecek

İlayda Kılıçay / İstanbul, 5 Ağustos (DHA) - SGK’dan emekli Akbank müşterileri, maaşları yatmadan iki gün önce hesaplarından para çekebiliyor.
Akbank’tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artıpara kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden iki gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artıpara kredisi limitlerini faiz ödemeden kullanabiliyor. Böylelikle emekliler, maaşın son günlerindeki nakit sıkışıklıklarını kolaylıkla ve avantajlı bir şekilde gidermiş oluyorlar.
Akbank Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını yakından izlediklerine işaret ederek, "Akbank olarak emeklilerimizin hayatını kolaylaştıracağına inandığımız yeni bir kampanyayı hayata geçiriyoruz. Maaşın son günlerinde yaşanan nakit sıkışıklığı gerçeğini gözönünde bulundurarak emekli müşterilerimize özel çözüm ürettik. SGK emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz artık maaşları yatmadan iki gün önce hesaplarından para çekme imkanına sahip. Böylece bankamızdan SGK emekli maaşını alanlar rahat bir nefes alacak ve emekliliğin keyfini çıkaracak" dedi ve ekledi:
"Buna ek olarak SGK emekli maaşını Akbank’a taşımak isteyenler 450 TL’ye varan promosyon ödemesinden de yararlanabilecek. Üstelik maaşlarını şubeye gitmeden Mobil Bankacılık, İnternet Şube, Çağrı Merkezi ve www.akbank.com üzerinden de kolayca taşıyabilecekler."
Emekli maaş müşterilerine ihtiyaç kredilerinde kefilsiz kullandırım olanağı sağlayan Akbank, maaşını üç ayda bir alan emeklilere özel, üç ayda bir ödemeli kredi seçeneği de sunuyor. (Fotoğraflı)

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