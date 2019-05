İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - Akbank, uluslararası finans yayın grubu Retail Banker International'ın "2019 Global Perakende Bankacılık Ödülleri" organizasyonunda "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı" ödülünü kazandı.

Akbank'tan yapılan açıklamada, "Geliştirdiği yenilikçi ürün, hizmet ve uygulamalarla müşterilerine geleceğin bankacılık deneyimini bugünden sunan Akbank, aldığı uluslararası ödüllere bir yenisini daha ekledi. Uluslararası finans yayın grubu Retail Banker International tarafından düzenlenen '2019 Global Perakende Bankacılık Ödülleri'nde Akbank'a 'FİZ Projesi' ile 'En İyi Veri ve Analitik Kullanımı' ödülü verildi" denildi.

Buna göre Akbank, FİZ Projesi ile birincilik ödülünü kazandığı "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı (Best Use of Data & Analytics)" kategorisinin yanı sıra beş dalda da finale kaldı. Akbank’ın geliştirdiği Finansal İş Zekası (FİZ) Projesi, müşterilerin olası ürün ve hizmet ihtiyaçlarını, yeni nesil öğrenen analitik modellerle proaktif olarak belirleyip, banka çalışanlarının kullanımına sunuyor.

Akbank Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Altıntaş konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi ve hızlı şekilde tanımlayarak onlara mükemmel bir bankacılık deneyimi sağlamak için son teknoloji ürün ve modellerle çalışıyoruz. Akbank FİZ projesi, yeni nesil analitik modeller ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak müşterilerin ihtiyaç duyabileceği olası ürün ve hizmetleri belirlememize olanak sağlıyor. Belirlenen bu müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, bankamız şube ve çağrı merkezi müşteri ilişkileri yöneticilerine günlük öneriler sunuluyor. Müşterilerimiz böylece günlük hayatlarında her an ihtiyaç duyabilecekleri ve kendilerine özgü hazırlanmış finansal çözümlere çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor." (Fotoğraflı)