Akbank, “Kampüste Caz” ile Türkiye’yi dolaşacak

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Akbank Caz Festivali’nin artık bir festival klasiği haline gelen ve en önemli etkinliklerinden biri olan “Kampüste Caz” etkinliği, 10 gün boyunca 9 ilde binlerce üniversiteli gençle buluşacak.
“Kampüste Caz” sahnesi bu yıl; genç neslin önemli isimlerinden Evrencan Gündüz ve Uzaylılar’ı ağırlıyor. Evrencan Gündüz’e saksafonda Edward Pithey, trombonda Dilan Balkay, basta Salih Yeniev ve davulda Uğurcan Mamuzlu eşlik edecek.
Geçen 8 yılda 65 kampüste yaklaşık 32 bin üniversite öğrencisini ağırlayan "Kampüste Caz", 12-23 Kasım 2018 tarihleri arasında sırasıyla; Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana’da cazın coşkusunu ve heyecanını üniversite kampüslerinde gençlerle buluşturacak.
Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu
Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı
Serada domates gibi balık yetiştiriliyor
Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir
Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor
Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı
ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?
Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları
Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum