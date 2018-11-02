FİNANS

Akbank, “Kampüste Caz” ile Türkiye’yi dolaşacak

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

Akbank Caz Festivali’nin artık bir festival klasiği haline gelen ve en önemli etkinliklerinden biri olan “Kampüste Caz” etkinliği, 10 gün boyunca 9 ilde binlerce üniversiteli gençle buluşacak.

Akbank, “Kampüste Caz” ile Türkiye’yi dolaşacak

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Akbank Caz Festivali’nin artık bir festival klasiği haline gelen ve en önemli etkinliklerinden biri olan “Kampüste Caz” etkinliği, 10 gün boyunca 9 ilde binlerce üniversiteli gençle buluşacak.
“Kampüste Caz” sahnesi bu yıl; genç neslin önemli isimlerinden Evrencan Gündüz ve Uzaylılar’ı ağırlıyor. Evrencan Gündüz’e saksafonda Edward Pithey, trombonda Dilan Balkay, basta Salih Yeniev ve davulda Uğurcan Mamuzlu eşlik edecek.
Geçen 8 yılda 65 kampüste yaklaşık 32 bin üniversite öğrencisini ağırlayan "Kampüste Caz", 12-23 Kasım 2018 tarihleri arasında sırasıyla; Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana’da cazın coşkusunu ve heyecanını üniversite kampüslerinde gençlerle buluşturacak.

  1. Akbank Caz Festivali Kampüste Caz Konser Programı şöyle:
    12 Kasım Pazartesi // 18.00 Edirne Trakya Üniversitesi
    13 Kasım Salı // 18.00 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
    14 Kasım Çarşamba // 18.00 İzmir Ege Üniversitesi
    15 Kasım Perşembe // 18.00 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
    19 Kasım Pazartesi // 18.00 Eskişehir Anadolu Üniversitesi
    20 Kasım Salı // 18.00 Ankara ODTÜ
    21 Kasım Çarşamba //18.00 Kayseri Erciyes Üniversitesi
    22 Kasım Perşembe // 18.00 Mersin Üniversitesi
    23 Kasım Cuma // 18.00 Adana Çukurova Üniversitesi
    Kore Film Günleri Akbanhk Sanat'ta
    Öte yandan, Akbank Sanat, 6-21 Kasım tarihleri arasında “Kore Film Günleri”ne ev sahipliği yapacak. Kore sinemasından güncel beş filmin gösterileceği etkinlik, Kore Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilecek.
    Korece olan filmler Türkçe altyazı ile izlenebilecek.
    Programın detayları şöyle:
    6 Kasım 2018 Salı / Saat: 19.00 Bir Taksi Sürücüsü/ A Taxi Driver
    7 Kasım2018 Çarşamba /Saat: 19.00 Küçük Orman/ Little Forest
    13 Kasım2018 Salı / Saat: 19.00 Cadı: Bölüm 1:Yıkılma / The Witch : Part 1:The Subversion
    15 Kasım 2018 Perşembe / Saat: 19.00 Son Çocuk/ Last Child
    21 Kasım 2018 Çarşamba / Saat: 19.00 Dongju: Bir Şairin Portresi/ Dongju: Portrait of A Poet
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