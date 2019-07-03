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Akbank Private Banking'e ödül

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 14:41 | Son Güncelleme

Financial Times Grubu'nun dergisi Profesyonel Gelir Yönetimi, Akbank Private Banking'i, "Dijital Müşteri İletişiminde Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyisi" seçti

İSTANBUL (AA) - Akbank Private Banking, Financial Times grubu dergilerinden Profesyonel Gelir Yönetimi'nin (PWM) Wealth Tech 2019 Ödülleri'nde "Dijital Müşteri İletişiminde Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyisi" seçildi.

Akbank’tan yapılan açıklamaya göre, yayın, bu kategorideki bankaları seçerken, bankaların varlık yönetimi birimlerinin dijitali ve yenilikçi teknolojileri kullanma başarısına göre değerlendirme yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, Akbank Private Banking olarak yatırım alanında Türkiye'de lider olmayı hedeflediklerini belirterek, Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri çatısı altında oluşturdukları yeni iş modelini, müşteri deneyimini güçlendiren yenilikçi ve dijital bir anlayışla tasarladıklarını bildirdi.

Keler, müşterilerine tablet üzerinden video konferans yoluyla yatırım danışmanlığı hizmeti ve profillerine uygun hazırlanmış yatırım tavsiyesi raporları sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra dijital kanallarımız olan internet ve mobil şubelerimizden yatırım alternatifleri alabilecekleri, şubeye gitmeden yatırım sözleşmelerini onaylayarak, hisse senedinden yatırım fonuna birçok yatırım işlemini anında gerçekleştirebilecekleri teknolojik altyapılar oluşturarak birçok yeniliğe imza attık. Şubelerimizi de bu paralelde dönüştürüyoruz. Merkezine müşteri deneyimini alan dijital çözümlerle şekillendirilen Bağdat Caddesi Özel Bankacılık Merkezi'miz, bu yeni yapının hayata geçtiği ilk nokta."

Akbank Private Banking olarak PWM gibi saygın bir yayından alınan bu ödülle gurur duyduklarını belirten Keler, "Sunduğumuz hizmeti bir bütün olarak görüyor, finansal uzmanlığın yanı sıra müşterilerimizin gündemindeki farklı konulara, ilgi alanlarına özel içeriklerde üreterek, bu içeriğimizi dijital dünyada paylaşıyoruz. Haftalık olarak güncellenen dijital lifestyle platformumuz 'A Journal' blog ve Instagram hesabımızla sanat, teknoloji, mimari, yaşam gibi hayatın farklı alanlarından güncel konuları müşterilerimizle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

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