Akbank Private Banking'e ödül

İSTANBUL (AA) - Akbank Private Banking, Financial Times grubu dergilerinden Profesyonel Gelir Yönetimi'nin (PWM) Wealth Tech 2019 Ödülleri'nde "Dijital Müşteri İletişiminde Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyisi" seçildi.

Akbank’tan yapılan açıklamaya göre, yayın, bu kategorideki bankaları seçerken, bankaların varlık yönetimi birimlerinin dijitali ve yenilikçi teknolojileri kullanma başarısına göre değerlendirme yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, Akbank Private Banking olarak yatırım alanında Türkiye'de lider olmayı hedeflediklerini belirterek, Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri çatısı altında oluşturdukları yeni iş modelini, müşteri deneyimini güçlendiren yenilikçi ve dijital bir anlayışla tasarladıklarını bildirdi.

Keler, müşterilerine tablet üzerinden video konferans yoluyla yatırım danışmanlığı hizmeti ve profillerine uygun hazırlanmış yatırım tavsiyesi raporları sunduklarını aktararak, şunları kaydetti: