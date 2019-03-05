Akbank Sanat’ta 14 Mart’ta “Irigaray: İmgeselde Dişi ve Dişi İmgesel” Semineri

İstanbul, 5 Mart (DHA) - Akbank Sanat’ın “Felsefe Seminerleri”nin 14 Mart’taki programında Zeynep Direk’in “Irigaray: İmgeselde Dişi ve Dişi İmgesel” başlıklı semineri düzenlenecek.

Akbank Sanat’ta 14 Mart’ta saat 18:30’da düzenlenecek olan seminerin içeriğiyle ilgili Direk şu bilgileri verdi:

“Luce Irigaray Öteki Kadının Aynası (Speculum de l’Autre Femme, 1974) adlı eserinde fallus merkezli anlam ekonomisinde dişi cinsiyet farklılığının belirmediğini, erilin karşıtı olarak temsil edilen dişinin aslında erilin terimleriyle düşünüldüğünü ileri sürer. Fallus merkezli anlam ekonomisinde dişi nasıl imgelenir? Bu ekonominin dışında kalan dişinin belirmesi için nasıl bir dişi imgesel gereklidir? Irigaray’da gerçek, imgesel ve sembolik arasındaki ilişkiler nasıl kurulmuştur?”

