Akbank Sanat'tan çocuklara özel atölyeler

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat, eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, yıllardır sürdürdüğü çocuk atölyeleriyle bu konuda öncü kurumların başında gelen Akbank Sanat, nisan ayında da dopdolu bir programla minikleri sanat yapmaya davet ediyor.

Akbank Sanat’ın "Rengarenk Kupalar" atölyesi (6-12 yaş) ile çocuklar, porselen kupaların üzerine resim çalışması yapacak, güzel yazı teknikleriyle yazılar yazacak ve evlerine kendi tasarladıkları porselen kupalarla dönecek. Atölye, 6 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Akbank Sanat, "Kendi Çantamı Tasarlıyorum (6-12 yaş)" atölye çalışması ile çocukları kendi çantalarını tasarlamaya davet ediyor. Çocuklar, pamuklu bez çantalar üzerine desen çalışması yapmayı öğrenecekleri ve daha sonra bu deseni diledikleri gibi renklendirecekleri atölye çalışmasında, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak. Atölye, yine 6 Nisan'da yapılacak.

Akbank Sanat, çocukları zevkle, eğlenerek ve yaratarak oynamaya, sanat yapmaya davet ediyor. Çocuklar, modern heykelin en önemli sanatçılarından Alexander Calder'ı tanıdıktan sonra sanat tarihinde ilk kez Calder tarafından üretilen mobil heykelleri inceleyecek. Sonrasında ise herkes kendisi için rengarenk ve havada asılı duran mobil heykelleri yaratacak. "Mobil Heykel Atölyesi (8-12 yaş)", 13 Nisan'da gerçekleştirilecek.