FİNANS

Akbank Sanat'tan çocuklara özel atölyeler

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Akbank Sanat'tan çocuklara özel atölyeler

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat, eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, yıllardır sürdürdüğü çocuk atölyeleriyle bu konuda öncü kurumların başında gelen Akbank Sanat, nisan ayında da dopdolu bir programla minikleri sanat yapmaya davet ediyor.

Akbank Sanat’ın "Rengarenk Kupalar" atölyesi (6-12 yaş) ile çocuklar, porselen kupaların üzerine resim çalışması yapacak, güzel yazı teknikleriyle yazılar yazacak ve evlerine kendi tasarladıkları porselen kupalarla dönecek. Atölye, 6 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Akbank Sanat, "Kendi Çantamı Tasarlıyorum (6-12 yaş)" atölye çalışması ile çocukları kendi çantalarını tasarlamaya davet ediyor. Çocuklar, pamuklu bez çantalar üzerine desen çalışması yapmayı öğrenecekleri ve daha sonra bu deseni diledikleri gibi renklendirecekleri atölye çalışmasında, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak. Atölye, yine 6 Nisan'da yapılacak.

Akbank Sanat, çocukları zevkle, eğlenerek ve yaratarak oynamaya, sanat yapmaya davet ediyor. Çocuklar, modern heykelin en önemli sanatçılarından Alexander Calder'ı tanıdıktan sonra sanat tarihinde ilk kez Calder tarafından üretilen mobil heykelleri inceleyecek. Sonrasında ise herkes kendisi için rengarenk ve havada asılı duran mobil heykelleri yaratacak. "Mobil Heykel Atölyesi (8-12 yaş)", 13 Nisan'da gerçekleştirilecek.

"Mozaik Heykel Atölyesi (5-12 yaş)" ile çocuklar, yumuşacık ve rengarenk parçaları birleştirerek hem becerilerini hem de hayal güçlerini geliştirecek. Eğlence, yaratıcılık ve hayal gücünün birleştirileceği atölyede, minik ve renkli parçalar "muhteşem" eserlere dönüşecek. Atölye, 13 Nisan'da yapılacak.

- Sanatçıların baskı resim çalışmaları çocuklar ile buluşuyor

Türkiye’nin en önemli sanatçılarının baskı resim çalışmaları, "Akbank Sanat Çocuk Atölyesi"nde çocuklar ile buluşuyor. Baskı resim teknikleri ve tarihinin eğlenceli bir şekilde paylaşıldığı atölyede, çocuklar kendi kalıplarını çıkararak baskı resim tekniğiyle kendi eserlerini üretecek. "Miniklere Baskı Resim" atölyesi (5-8 yaş), 20 Nisan'da düzenlenecek.

Çocuklar, "Akbank Sanat Oyuncak Heykel" atölyesi (7-12 Yaş) ile geri dönüşüm materyalleri kullanarak hayallerindeki oyuncak heykeli yapma ve sonra bu heykeller ile dilediği gibi oynama fırsatı buluyor. Atölye, 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Akbank Sanat'ın yeni çocuk atölyesi "Kandinsky Renk Dilimleri'nde (6-12 Yaş)" çocuklar, Rus ressam ve kuramcı Vassily Kandinsky’nin meşhur eserlerini eğlenceli bir yolla tanıyor ve ondan ilham alan boyama uygulamalarını kendi eserlerine uyarlıyor. Atölye, 27 Nisan'da yapılacak.

Akbank Sanat'ın yeni çocuk atölyesinde çocuklar, ünlü ressam Piet Mondrian'ı tanıyor, Mondrian'ın renklerini ve eşsiz, zamansız, evrensel çizgilerini minik tabaklarına ahenkle uyarlayarak sanatsal tabaklarını tasarlıyor. "Bir Tabak Mondrian" atölyesi (6-12 yaş)", 27 Nisan'da düzenlenecek.

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Akbank Sanat Çocuk atölyeleri

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