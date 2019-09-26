FİNANS

Akbank "Şehrin İyi Hali Projesi" için 3 bin üniversiteli arıyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

Akbank’ın "Şehrin İyi Hali" gönüllülük projesinde 3 bin gönüllü genç, 13 sivil toplum kuruluşu iş birliğiyle Türkiye genelinde yürütülecek topluma katkı projelerinde gönüllü olacak.

Akbank "Şehrin İyi Hali Projesi" için 3 bin üniversiteli arıyor

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Akbank’ın "Şehrin İyi Hali" gönüllülük projesinde 3 bin gönüllü genç, 13 sivil toplum kuruluşu iş birliğiyle Türkiye genelinde yürütülecek topluma katkı projelerinde gönüllü olacak.
Akbank’ın üniversiteli gençlerin katılımıyla hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Şehrin İyi Hali projesi için başvurular başladı. Projeye katılım için 3 bin üniversitelinin kabul edileceği başvurular için son tarih 25 Ekim Cuma.
Şehrin İyi Hali’nde bu yıl 13 sivil toplum kuruluşuyla iş birliği içinde birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. Şehrin İyi Hali ile gençler ilgi alanlarına göre katılmak istedikleri alanlarda faaliyet gösteren STK’lar ile tanışma ve gönüllülük etkinliklerinde yer alma fırsatı bulacaklar.
Üniversiteliler; Toplum Gönüllüleri Vakfı, TURMEPA, Hayvan Hakları Federasyonu, Yedikule Hayvan Dostları, Tohum Otizm Vakfı, Hayat Sende, DEM, Yaşlı Hakları Derneği, Çorbada Tuzun Olsun, Down Sendromu, Ahtapot Gönüllüleri, Türkiye Omurilik Felçlileri ve Gülmek İyileştirir dernekleriyle gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olabilecekler.
Gençler; okul boyama, engellilerle spor etkinlikleri, yaşlılarla hobi atölyeleri, devlet koruması altındaki gençlerle birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikler, kıyı temizliği, sokakta yaşamak zorunda kalanlara çorba dağıtımı, barınak hayvanlarının bakımı, işaret dili atölyesi gibi birbirinden farklı sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak görev alabilecekler.
Her yıl yeni işbirlikleriyle etki alanını daha da genişleten projede, bu yıl Aksigorta “Sigorta Sponsoru” olarak yer alıyor. 25 farklı ilde gerçekleştirilecek 95 gönüllülük projesinde üniversiteli gençler Aksigorta tarafından etkinlik günü için olası kazalara karşı sigortalanacaklar.
Akbank’ın, üniversiteli gençlere sivil toplum kuruluşları ile tanışma ve gönüllülük çalışmalarında görev alma fırsatı sunduğu projeye, 18-26 yaş aralığında yer alan tüm üniversiteli (ön lisans lisans, üst lisans) gençler başvurabilecek. Gönüllülük etkinlikleri tüm Türkiye’de 13 sivil toplum kuruluşu aracılığıyla 7 Ekim’den itibaren gerçekleştirilecek. Üniversiteli gençler http://sehriniyihali.com/ adresinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. (Fotoğraflı)

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
TBM / Ağaoğlu: Mutabakat sağlanırsa kredi yapılandırılabilirTBM / Ağaoğlu: Mutabakat sağlanırsa kredi yapılandırılabilir
Enerji profesyonelleri Türkiye Enerji Zirvesi'nde buluşacakEnerji profesyonelleri Türkiye Enerji Zirvesi'nde buluşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Köklü fabrikanın satışıyla ilgili önemli gelişme

Köklü fabrikanın satışıyla ilgili önemli gelişme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBM / Ağaoğlu: Mutabakat sağlanırsa kredi yapılandırılabilir

TBM / Ağaoğlu: Mutabakat sağlanırsa kredi yapılandırılabilir

Enerji profesyonelleri Türkiye Enerji Zirvesi'nde buluşacak

Enerji profesyonelleri Türkiye Enerji Zirvesi'nde buluşacak

Tarım eğitimi istihdam kapısı oldu

Tarım eğitimi istihdam kapısı oldu

VakıfBank’tan TLREF endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı

VakıfBank’tan TLREF endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı

UNDP İklimce Sohbetler: Kirletmemeye ne zaman başlayacağız?

UNDP İklimce Sohbetler: Kirletmemeye ne zaman başlayacağız?

Hong Kong’un iş insanları İstanbul’da iş dünyası ile bir araya geldi

Hong Kong’un iş insanları İstanbul’da iş dünyası ile bir araya geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.