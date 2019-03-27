Akbank sendikasyon kredisine rekor talep

Bankanın işlemlerinin Türkiye'deki sendikasyon piyasasına öncülük ettiğini aktaran Binbaşgil, piyasalarda ağustosta başlayan dalgalanmaların ardından likiditeye erişimin azaldığı bir dönemde de ilk sendikasyon kredisini Akbank'ın gerçekleştirdiğini anımsattı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Akbank, güçlü finansalları ve uluslararası piyasalardaki yüksek itibarıyla ülkemize finansman sağlamaya devam ediyor. Başarıyla sonuçlandırdığımız bu son işlem yurt dışındaki yatırımcıların ülkemize ilgisinin devam ettiğinin önemli bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Akbank'ın açıklamasına göre, banka, Türkiye'ye yabancı kaynak sağlamak için çıktığı uluslararası piyasalarda büyük ilgi gördü. Bankanın 600 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisi, yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 160'ına karşılık gelen 950 milyon dolar talep aldı.

Binbaşgil, bugün de Türk bankalarının yurt dışından borçlanmalarının önünün açık olduğunun görüldüğünü kaydederek, bu durumu Türk bankalarının sağlam finansallarıyla piyasadaki dalgalanmalara karşı ne kadar dirençli olduğunu ve ne kadar iyi yönetildiğini gösterdiğini, ülkedeki güçlü düzenleme ve denetim alt yapısının da bu başarıdaki rolünün son derece önemli olduğunu vurguladı.

- "Maliyetlerde 25 baz puan iyileşme sağladık"

Binbaşgil, Akbank'ın bir kez daha sendikasyon piyasasının açılışını yaptığının altını çizerek, kararlılıkla uygulanan Yeni Ekonomik Program, sıkı para politikası ve Türk bankacılık sektörünün güçlü duruşu sonucunda yatırımcıların Türk ekonomisine bakışında geçen yılın ikinci yarısına kıyasla önemli bir iyileşme olduğunu bildirdi.

Maliyetlerin de bu pozitif gelişmelerden olumlu etkilendiğini aktaran Binbaşgil, 2018 Eylül'deki sendikasyon kredisine kıyasla maliyeti 25 baz puan düşürdüklerini aktardı.

Binbaşgil, faiz oranını düşürmelerine rağmen sendikasyonlarının yabancılardan bir kez daha yoğun ilgi gördüğünü kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: