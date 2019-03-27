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Akbank sendikasyon kredisine rekor talep

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 10:35 | Son Güncelleme

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil: - "Akbank, güçlü finansalları ve uluslararası piyasalardaki yüksek itibarıyla ülkemize finansman sağlamaya devam ediyor. Başarıyla sonuçlandırdığımız bu son işlem yurt dışındaki yatırımcıların ülkemize ilgisinin devam ettiğinin önemli bir göstergesi" - "Kararlılıkla uygulanan Yeni Ekonomik Program, sıkı para politikası ve Türk bankacılık sektörünün güçlü duruşu sonucunda yatırımcıların Türk ekonomisine bakışında geçtiğimiz yılın ikinci yarısına kıyasla önemli bir iyileşme olduğunu görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Akbank'ın 600 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisine yabancı bankalardan yüzde 160'lık rekor talep geldi.

Akbank'ın açıklamasına göre, banka, Türkiye'ye yabancı kaynak sağlamak için çıktığı uluslararası piyasalarda büyük ilgi gördü. Bankanın 600 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisi, yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 160'ına karşılık gelen 950 milyon dolar talep aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Akbank, güçlü finansalları ve uluslararası piyasalardaki yüksek itibarıyla ülkemize finansman sağlamaya devam ediyor. Başarıyla sonuçlandırdığımız bu son işlem yurt dışındaki yatırımcıların ülkemize ilgisinin devam ettiğinin önemli bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Bankanın işlemlerinin Türkiye'deki sendikasyon piyasasına öncülük ettiğini aktaran Binbaşgil, piyasalarda ağustosta başlayan dalgalanmaların ardından likiditeye erişimin azaldığı bir dönemde de ilk sendikasyon kredisini Akbank'ın gerçekleştirdiğini anımsattı.

Binbaşgil, bugün de Türk bankalarının yurt dışından borçlanmalarının önünün açık olduğunun görüldüğünü kaydederek, bu durumu Türk bankalarının sağlam finansallarıyla piyasadaki dalgalanmalara karşı ne kadar dirençli olduğunu ve ne kadar iyi yönetildiğini gösterdiğini, ülkedeki güçlü düzenleme ve denetim alt yapısının da bu başarıdaki rolünün son derece önemli olduğunu vurguladı.

- "Maliyetlerde 25 baz puan iyileşme sağladık"

Binbaşgil, Akbank'ın bir kez daha sendikasyon piyasasının açılışını yaptığının altını çizerek, kararlılıkla uygulanan Yeni Ekonomik Program, sıkı para politikası ve Türk bankacılık sektörünün güçlü duruşu sonucunda yatırımcıların Türk ekonomisine bakışında geçen yılın ikinci yarısına kıyasla önemli bir iyileşme olduğunu bildirdi.

Maliyetlerin de bu pozitif gelişmelerden olumlu etkilendiğini aktaran Binbaşgil, 2018 Eylül'deki sendikasyon kredisine kıyasla maliyeti 25 baz puan düşürdüklerini aktardı.

Binbaşgil, faiz oranını düşürmelerine rağmen sendikasyonlarının yabancılardan bir kez daha yoğun ilgi gördüğünü kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yılın mart ayında aldığımız kredinin vadesi gelen 900 milyon dolarını, güçlü likiditemiz nedeniyle 600 milyon dolar olarak yenileyeceğimizi ocakta duyurmuştuk. Ancak yabancı bankalardan hedefimizin yaklaşık yüzde 160'ına karşılık gelen 950 milyon dolar tutarında bir talep geldi. Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 700 milyon dolar olarak yeniledik. Kredimizin tutarını azaltmayıp aynen çevirmeyi hedeflemiş olsaydık dahi bu yüksek taleple sendikasyonumuzu yüzde 105 oranında yenileyebilecektik. Akbank, sendikasyon kredilerinin strateji ve fiyatlamalarının belirlenmesine öncülük etmeyi sürdürdü."

- "Yabancı bankaların ilgisi ağustos öncesine döndü"

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, bankanın Mart 2019 sendikasyonuna gösterilen büyük ilginin katılımcı banka sayısına da yansıdığını bildirdi.

Uluslararası borçlanma piyasalarında ilgiyle karşılanan sendikasyonlarına katılan banka sayısının eylüle kıyasla 23'ten 34'e çıktığını aktaran Çelebioğlu, şu bilgileri verdi:

"Mart sendikasyonumuza geçtiğimiz yılki kredimize katılmayan 8 yeni banka katıldı. Katılımcı bankaların ülke sayısının eylül sendikasyonundaki 11'den 15'e çıktığını görüyoruz. Yabancı bankaların Türkiye ilgisi Ağustos 2018 öncesi seviyelerine döndü. Yatırımcı tabanımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Akbank son 6 ayda iki ayrı işlemle yurt dışından 1,7 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı. Güçlü mali yapımız ve kaynaklarımızla uygun koşullarda yurt dışı finansman temin ederek ekonomimizi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürüyoruz."

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akbank Hakan Binbaşgil

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