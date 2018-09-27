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"Akbank sendikasyonuna gösterilen büyük ilgi güvenin bir göstergesidir"

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 12:25 | Son Güncelleme

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, Akbank’ın bugün gerçekleştirdiği sendikasyon kredisini, "Yabancı bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım Türkiye’ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir" diye nitelendirdi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, Akbank’ın bugün gerçekleştirdiği sendikasyon kredisini, "Yabancı bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım Türkiye’ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir" diye nitelendirdi.
Suzan Sabancı Dinçer, Akbank’ın sendikasyon kredisiyle ilgili açıklamasında şöyle dedi:
"Türkiye ekonomisine destek olmak için var gücüyle çalışmaya devam eden bankamız, bugün uluslararası piyasalardan 980 milyon ABD Doları karşılığı 285 milyon ABD Doları ve 591 milyon Avro olmak üzere sendikasyon kredisi sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.
"11 ülkeden 23 bankanın katıldığı sendikasyonumuza topladığımız talep, hedeflediğimiz tutarı geçti.
"Yabancı bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım Türkiye’ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir.
"Geçtiğimiz günlerde açıklanmış olan Yeni Ekonomi Paketi, uluslararası finans merkezlerinin Türkiye’ye duydukları güvenin tazelenmesi ve güçlenmesini sağlamıştır.
"YEP’in açıklanmasının hemen ardından gelen sendikasyonumuza yabancı bankaların göstermiş olduğu ilgi; ülkemizle birlikte bankamızın ciddi yönetimi ve mali yapısına duyulan güveni göstermektedir.
"Bugün gerçekleştirilen sendikasyonumuz için bankamızın üst yönetimi büyük gayret gösterdi.
"Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, bazılarıyla 40 yılı aşkın geçmişimiz olan geniş ve güçlü muhabir banka ağımıza teşekkür ederim.
"Ülkemizin bankacılık sektörü kuvvetli ve dirençlidir.
"Ülke olarak önümüze çıkacak her türlü zorluğu aşabilecek güçteyiz.
"Dünya finans sektörünün yakından takip ettiği sendikasyonumuzun bankacılık sektörümüz için de öncü bir rol oynayacağına ve diğer bankalarımızın da önünü açacağına inanarak memleketimize ve sektörümüze hayırlı olmasını dilerim." (Fotoğraflı)

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