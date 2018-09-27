"Akbank sendikasyonuna gösterilen ilgi Türkiye'ye güvenin göstergesi"

İSTANBUL (AA) - Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, 11 ülkeden 23 bankanın katıldığı sendikasyon kredisi kapsamında topladıkları talebin, hedefledikleri tutarı geçtiğini belirterek, "Yabancı bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım Türkiye'ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir." açıklamasını yaptı.

Dinçer, Akbank'ın uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı sağladığı sendikasyon kredisine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Akbank'ın Türkiye ekonomisine destek olmak için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Dinçer, bugün uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı 285 milyon dolarlık ve 591 milyon avroluk sağlanan sendikasyon kredisinin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Dinçer, 11 ülkeden 23 bankanın katıldığı sendikasyona topladıkları talebin, hedefledikleri tutarı geçtiğini aktararak, "Yabancı bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım Türkiye'ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.