LONDRA (AA) - Akbank, dünyanın en önde gelen finansal yayın grubu Financial Times'ın bankacılık dergisi The Banker tarafından "Türkiye’nin En İyi Bankası" unvanına layık görüldü.

Financial Times'ın kuruluşu olan The Banker dergisi tarafından dünya genelinde yaklaşık bin bankanın değerlendirildiği "Bank of the Year (Yılın Bankası)" ödülleri sahiplerini buldu. "Bankacılık sektörünün Oscarları" olarak nitelendirilen ödüller, finansal performans, yenilikçilik, müşteri odaklılık ve topluma sağlanan fayda gibi kriterlere göre belirleniyor.

Akbank, uluslararası finans kuruluşları Euromoney, Global Finance, EMEA Finance ve World Finance'in ardından The Banker tarafından da "Türkiye’nin En İyi Bankası" ödülünün sahibi oldu.

The Banker, yaptığı açıklamada, Akbank'ın, hem Türkiye ekonomisinin en güçlü yapı taşlarından oluşu hem de bankacılık sektöründeki öncü konumu dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğünü belirtti.

5 ayrı kuruluşun değerlendirmesinde, aynı yıl "En İyi Banka" seçilen Akbank, uluslararası finans dünyasında güvenilir, itibarlı ve istikrarlı banka olarak bilinirliğini daha da perçinledi.