Akbank UniChallenge+ tamamlandı

İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - IAB TR ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı tamamlandı

IAB TR tarafından düzenlenen, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin desteğiyle 17-28 Haziran tarihleri arasında Akbank’ın ana sponsorluğunda Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen 12 günlük eğitim kampı 50 üniversite öğrencisinin katılımı ile tamamlandı.

Program için 20 şehir ve 33 üniversiteden seçilen öğrenciler iki hafta boyunca Dijital’i sektör profesyonellerinden dinleyerek “dijital” alandaki kariyer imkânlarına nasıl gidileceğinin yollarını keşfetti. Programa katılanlar, derslerin yanı sıra odadan kaçış oyunu ile ekip çalışmasını, ofis gezileriyle gerçek hayatı, 20 lira ile girişimci olmayı öğrendi Katılımcıların hazırladığı sunumlar arasından ilk üçe giren ekipler IAB Türkiye üyesi firmalarda bir aylık staj imkânı elde etti.

Yapılan sunumlar sonrası 10 grup arasından ilk 3’e giren ekipler şöyle oldu:

Birinci Ekip:

Beyzanur Cebeci - Boğaziçi Üniversitesi

Ceyhun Cömert - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ezgi Şimşek - Marmara Üniversitesi

Kemal Özen - Kastamonu Üniversitesi

Sude Arda - Uludağ Üniversitesi

İkinci Ekip:

Cemre Kuzuloğlu - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Enes Emen - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Esra Erdem - Giresun Üniversitesi

Sesil Ersoy

