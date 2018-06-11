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Akbank'a EMEA Finance'den 10 ödül birden

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 14:44 | Son Güncelleme

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Çelebioğlu: - "Yarattığımız katma değerle, Türkiye'nin yatırımlarını ve yatırımlarla büyüyen Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve yüksek oranlı büyümesini destekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası ekonomi ve finans dergisi EMEA Finance'in "Başarı Ödülleri" ve "Proje Finansmanı Ödülleri" kapsamında verdiği ödüllerden 10'una Akbank layık görüldü.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankacılığın geleceğini bugüne taşıyan, inovatif ürün ve hizmetlerle hayatın içinde yer alan Akbank, proje finansmanı, birleşme ve satın alma, refinansman, ipotekli tahviller gibi yatırım bankacılığı ürünlerinde geliştirdiği sonuç odaklı çözümlerle prestijli kurumlar tarafından ödüllendiriliyor.

Uluslararası ekonomi ve finans dergisi EMEA Finance'in "Achievement Awards (Başarı Ödülleri)" ve "Project Finance Awards (Proje Finansmanı Ödülleri)" kapsamında Akbank 10 ödül aldı.

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- "Tasarruf sahibinin kazancı Türkiye ekonomisine destek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, yatırım bankacılığı ve uluslararası bankacılık alanında gerçekleştirdikleri yenilikçi ve çözüm odaklı işlemlerle 10 farklı kategoride ödül almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin istikrarlı büyümesini destekleyen bir Türk bankası olduklarını kaydeden Çelebioğlu, müşterilerine sundukları çözüm ve finansman desteğinin uluslararası finans platformlarında değerlendirilmesinin kendilerini gururlandırdığını vurguladı.

Çelebioğlu, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımızın birikim ve yatırımlarına değer katmayı öncelikli görev olarak benimseyen bir banka olarak, tasarruf sahibinin en iyi kazancının Türkiye ekonomisi için gerçek destek olduğuna inanıyoruz. Buradan hareketle, 'tasarruf sahiplerinin birikim ve yatırımlarına değer katmaya' odaklanıyor, tüm çalışmalarımızı bu temel ilkemiz üzerine inşa ediyoruz. Müşterilerimizin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirerek yarattığımız katma değerle, Türkiye'nin yatırımlarını ve yatırımlarla büyüyen Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve yüksek oranlı büyümesini destekliyoruz. Bize ulusal ve uluslararası organizasyonlarda prestijli ödüller kazandıran performansımızı, ülkemizi ve büyüyen Türkiye ekonomisini desteklemek için gösterdiğimiz büyük çabalara borçluyuz."

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