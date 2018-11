Akbank'a iki uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Akbank, İngiltere merkezli Global Finance ve Emea Finance tarafından iki ayrı ödüle layık görülerek, "Ödeme ve Tahsilat" alanında "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Bankası" seçildi.

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en önemli ekonomi ve finans dergilerinden Emea Finance ve Global Finance'ın, nakit yönetiminde dünyanın en iyilerini seçtiği yarışmalarının birincisi Akbank oldu.

"Ödeme ve Tahsilat" alanında "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Bankası" seçilen şirket, iki uluslararası ödüle hak kazandı.

Akbank, Global Finance dergisinin "Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Ödeme ve Tahsilat Bankası" ödülünü ve EMEA Finance'in, "Hazine Hizmetleri Ödülleri 2018 (Treasury Services Awards 2018)" kapsamında "Orta ve Doğu Avrupa'da En İyi Ödeme Hizmetleri (Best Payment Services in Central and Eastern Europe)" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Böylelikle şirket, Emea Finance'den aynı ödülü son dört yıl içinde üçüncü kez kazanmış oldu.

- "İki büyük ödülü kazanmak bizi mutlu ediyor"