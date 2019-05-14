FİNANS

Akbank’a Retail Banker International’dan ödül

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 11:49 | Son Güncelleme

Akbank, uluslararası finans yayın grubu Retail Banker International'ın "2019 Global Perakende Bankacılık Ödülleri" organizasyonunda "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı" ödülünü kazandı - Akbank Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Altıntaş: - “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi ve hızlı şekilde tanımlayarak onlara mükemmel bir bankacılık deneyimi sağlamak için son teknoloji ürün ve modellerle çalışıyoruz”

İSTANBUL (AA)- Akbank, uluslararası finans yayın grubu Retail Banker International tarafından düzenlenen "2019 Global Perakende Bankacılık Ödülleri"nde Akbank'a "FİZ Projesi" ile "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı” ödülüne layık görüldü.

Akbank’tan yapılan açıklamaya göre, Akbank, FİZ Projesi ile birincilik ödülünü kazandığı "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı (Best Use of Data & Analytics)" kategorisinin yanı sıra beş dalda da finale kaldı.

Akbank’ın geliştirdiği Finansal İş Zekası (FİZ) Projesi, müşterilerin olası ürün ve hizmet ihtiyaçlarını, yeni nesil öğrenen analitik modellerle proaktif olarak belirleyip, banka çalışanlarının kullanımına sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Altıntaş müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi ve hızlı şekilde tanımlayarak onlara mükemmel bir bankacılık deneyimi sağlamak için son teknoloji ürün ve modellerle çalıştıklarını belirtti.

Akbank FIZ Projesi’nin yeni nesil analitik modeller ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak müşterilerin ihtiyaç duyabileceği olası ürün ve hizmetleri belirlemelerine olanak sağladığını ifade eden Altıntaş, “Belirlenen bu müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, bankamız şube ve çağrı merkezi müşteri ilişkileri yöneticilerine günlük öneriler sunuluyor. Müşterilerimiz böylece günlük hayatlarında her an ihtiyaç duyabilecekleri ve kendilerine özgü hazırlanmış finansal çözümlere çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
IFA - Tüketici elektroniği pazarı 1.05 trilyon euroya çıkacakIFA - Tüketici elektroniği pazarı 1.05 trilyon euroya çıkacak
Erkek çalışanlar kadın yönetici istiyorErkek çalışanlar kadın yönetici istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akbank Retail Banker International

En Çok Okunan Haberler

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 15 Haziran

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 15 Haziran

Bu işe girdi, talebe yetişemiyor

Bu işe girdi, talebe yetişemiyor

Dolarda dalgalanma devam ediyor!

Dolarda dalgalanma devam ediyor!

Ticaret savaşı etkiledi! Fiyatı 8 bin doları aştı

Ticaret savaşı etkiledi! Fiyatı 8 bin doları aştı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomi gündeminin zirvesine dolar oturdu

Ekonomi gündeminin zirvesine dolar oturdu

Akbank "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı" ödülünü kazandı

Akbank "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı" ödülünü kazandı

Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor

Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor

Nielsen: FMCG sektörü iyi yaşam ve sağlık eğilimiyle büyüyor

Nielsen: FMCG sektörü iyi yaşam ve sağlık eğilimiyle büyüyor

IFA - Tüketici elektroniği pazarı 1.05 trilyon euroya çıkacak

IFA - Tüketici elektroniği pazarı 1.05 trilyon euroya çıkacak

Erkek çalışanlar kadın yönetici istiyor

Erkek çalışanlar kadın yönetici istiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.