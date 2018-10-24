FİNANS

Akbank’ın “Şehrin İyi Hali” Projesine 8 bin üniversiteli genç başvurdu

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

 Akbank’ın üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği “Şehrin İyi Hali” gönüllülük projesi için 8 bin genç başvuruda bulundu.   Proje kapsamında 2000 genç, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 10 sivil toplum kuruluşu iş birliğiyle Türkiye genelinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışmaya başladılar.   Geçen yıllarda da gençlerden yoğun ilgi gören ve başvuruları ilk günlerde dolan projenin bin olan kontenjanı, bu ilgi üzerine bu yıl 2 bin üniversiteli gence çıkarıldı.   Akbank’ın, üniversiteli gençlere sivil toplum kuruluşları ile tanışma ve gönüllülük çalışmalarında görev alma fırsatı sunduğu projeye, 18-26 yaş aralığında yer alan üniversiteli (ön lisans lisans, üst lisans) 8 bin genç başvuruda bulundu.   Gönüllülük etkinlikleri Türkiye’nin her yerindeki 10 sivil toplum kuruluşu aracılığıyla başladı.

Akbank’ın “Şehrin İyi Hali” Projesine 8 bin üniversiteli genç başvurdu

İstanbul,24 Ekim (DHA) - Akbank’ın üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği “Şehrin İyi Hali” gönüllülük projesi için 8 bin genç başvuruda bulundu.
Proje kapsamında 2000 genç, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 10 sivil toplum kuruluşu iş birliğiyle Türkiye genelinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışmaya başladılar.
Geçen yıllarda da gençlerden yoğun ilgi gören ve başvuruları ilk günlerde dolan projenin bin olan kontenjanı, bu ilgi üzerine bu yıl 2 bin üniversiteli gence çıkarıldı.
Akbank’ın, üniversiteli gençlere sivil toplum kuruluşları ile tanışma ve gönüllülük çalışmalarında görev alma fırsatı sunduğu projeye, 18-26 yaş aralığında yer alan üniversiteli (ön lisans lisans, üst lisans) 8 bin genç başvuruda bulundu.
Gönüllülük etkinlikleri Türkiye’nin her yerindeki 10 sivil toplum kuruluşu aracılığıyla başladı. Şehrin İyi Hali ile gençler ilgi alanlarına göre katılmak istedikleri alanlarda faaliyet gösteren STK’lar ile tanışma ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olma fırsatı bulacaklar.
Gençler; Toplum Gönüllüleri (TOG), TURMEPA, HAÇİKO, Yedikule Hayvan Dostları, Hayat Sende, DEM, Darülaceze Başkanlığı, Çorbada Tuzun Olsun, Down Sendromu Derneği ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Dernekleri iş birliği ile gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde yer alacaklar. Ayrıca okul boyama, engellilerle spor etkinlikleri, yaşlılarla hobi atölyeleri, devlet koruması altındaki gençlerle birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikler, kıyı temizliği, sokakta yaşamak zorunda kalanlara çorba dağıtımı, barınak hayvanlarının bakımı, işaret dili atölyesi gibi birbirinden farklı sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olabilecekler.
Her yıl yeni iş birlikleriyle etki alanını daha da genişleten projede, bu yıl Aksigorta “Sigorta Sponsoru” olarak yer alıyor.
26 farklı ilde gerçekleştirilecek 40’a yakın gönüllülük projesinde üniversiteli gençler Aksigorta tarafından etkinlik günü için olası kazalara karşı sigortalanacaklar. (Fotoğraflı)

Akbank’ın “Şehrin İyi Hali” Projesine 8 bin üniversiteli genç başvurduAkbank’ın “Şehrin İyi Hali” Projesine 8 bin üniversiteli genç başvurdu

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