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Akbank'ın sendikasyon kredisine 1 milyar doların üstünde talep

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

Akbank’ın 700 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisine, uluslararası bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 143’üne karşılık gelen 1 milyar doların üstünde talep geldi.

Akbank'ın sendikasyon kredisine 1 milyar doların üstünde talep

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Akbank’ın 700 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisine, uluslararası bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 143’üne karşılık gelen 1 milyar doların üstünde talep geldi. Akbank, sendikasyon tutarını artırarak Türkiye ekonomisine 810 milyon dolar kaynak sağlamış oldu.
“Sendikasyon kredisi fiyatlamalarını belirleyerek bir kez daha piyasaya öncülük ettik.”
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank’ın başarıyla tamamladığı sendikasyon işlemiyle ilgili olarak, "Eylül 2018’deki sendikasyon kredimize kıyasla, ödediğimiz faizi dolar kısmında 50 bps, euro kısmında 55 bps azalttık. Böylece sendikasyonumuzun maliyetini Libor+yüzde 2.25, Euribor+yüzde 2.10’a düşürdük. Faiz oranını düşürmemize rağmen sendikasyon kredimiz yabancı bankalardan bir kez daha yoğun ilgi gördü. Geçen yıl Eylül ayında aldığımız 1 yıl vadeli sendikasyon kredimizi yaklaşık 700 milyon dolar olarak yenilemeyi hedefliyorduk. Buna karşın yabancı bankalardan 1 milyar doları aşan bir talep toplamamız sonucunda, bu yüksek talebi karşılayabilmek için, tutarı 810 milyon dolara yükselttik” dedi ve ekledi:
"Akbank’a ve Türkiye bankacılık sektörünün istikrarına olan inancının bir göstergesi"
"Geçen yılki krediye göre katılımcı ülke sayısını 11’den 19’a, banka sayısını ise 23’ten 31’e çıkartarak yatırımcı bazımızı genişlettik. Özellikle uzun süredir ilk defa Katar, Kuveyt ve Rusya’dan güçlü talep topladık. Talep, fiyatlama ve katılımcı sayısındaki bu olumlu gelişmeler, uluslararası piyasaların Akbank’a ve Türkiye bankacılık sektörünün istikrarına olan inancının bir göstergesi. Güçlü mali yapımız, teknoloji ve insanımıza yatırımlarımız ve sağladığımız uluslararası kaynaklarla Türkiye’nin geleceğine destek vermeyi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz." (Fotoğraflı)

Akbank'ın sendikasyon kredisine 1 milyar doların üstünde talepAkbank'ın sendikasyon kredisine 1 milyar doların üstünde talep

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