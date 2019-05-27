FİNANS

Akbank'ta Invesco Ltd'nin sahip olduğu paylar yüzde 6,8'e çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 17:48 | Son Güncelleme

Akbank TAŞ paylarına/oy haklarına sahip olan ve bu paylara ilişkin olarak yatırım yöneticisi olarak görev yapan OppenheimerFunds Inc, Invesco Ltd. tarafından 24 Mayıs itibarıyla devralındı ve Invesco Ltd ile birleşti - Invesco Ltd'nin Akbank TAŞ'deki toplam payları/oy hakları 24 Mayıs itibariyle yüzde 5 sınırını aşarak yüzde 6,80 ulaştı

İSTANBUL (AA) - Akbank TAŞ paylarına/oy haklarına sahip olan ve bu paylara ilişkin olarak yatırım yöneticisi olarak görev yapan OppenheimerFunds Inc, Invesco Ltd tarafından 24 Mayıs 2019 itibarıyla devralındığı ve Invesco Ltd ile birleşti.

Invesco Ltd. tarafından Akbank TAŞ ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nunda (KAP) yer alan açıklamada, Akbank TAŞ paylarına/oy haklarına sahip olan ve bu paylara ilişkin olarak yatırım yöneticisi olarak görev yapan OppenheimerFunds Inc'nin, Invesco Ltd tarafından 24 Mayıs 2019 itibarıyla devralındığı ve Invesco Ltd ile birleştiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu işlem sonucunda Invesco Ltd'nin daha önce OppenheimerFunds lnc'e ait Akbank TAŞ paylarına/oy haklarına sahip olduğunu ve bu paylara ilişkin olarak yatırım yöneticiliğine başlayacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Buna bağlı olarak Invesco Ltd'nin Akbank TAŞ'deki toplam payları/oy hakları 24 Mayıs itibariyle yüzde 5 sınırını aşmış olup yüzde 6,80 seviyesine ulaşmıştır. Dolayısıyla OppenheimerFunds Inc'in Akbank TAŞ'deki toplam payları/oy hakları 24 Mayıs itibarıyla yüzde 0 dır."

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