FİNANS

Akbank’tan 3 milyar lira bedelli sermaye artışı

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 14:20 | Son Güncelleme

Akbank Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama ile; 4 milyar lira olan çıkarılmış sermayesini, mevcut ortakların pay alım hakları kullandırılmak suretiyle 1.2 milyar lira bedelli olarak arttıracağını duyurdu.

İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Akbank Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama ile; 4 milyar lira olan çıkarılmış sermayesini, mevcut ortakların pay alım hakları kullandırılmak suretiyle 1.2 milyar lira bedelli olarak arttıracağını duyurdu.
Banka’dan gelen açıklamada, her 1.0 lira nominal değerli pay için pay alım hakkının 2.5 lira üzerinden kullandırılması sonucunda, sağlanacak toplam özkaynak artışının 3 milyar lira olmasını beklediği belirtildi.
Bedelli sermaye artırım sürecinin sonunda satın alınmayan payların olması halinde, bu payların da bankanın ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. tarafından verilen taahhüde istinaden alınacağı belirtildi. Sermaye artış sürecinin alınacak yasal izinlere bağlı olarak 2019 Şubat ayı başında tamamlanması bekleniyor.
Konuya ilişkin değerlendirmesinde Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Planladığımız sermaye artışı ile şu anki güçlü finansal yapımızı daha da kuvvetlendirmeyi, önümüzdeki dönemlerde büyüme için ilave kapasite yaratmayı ve sürdürülebilir karlılığımızın devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
“Sermaye yeterliliğine yaklaşık yüzde 0.8 katkı sağlanacak”
Binbaşgil, “Ekim sonu itibarı ile Konsolide Sermaye Yeterlilik Oranı’mız BDDK’nın geçici nitelikli esneklikleri hariç yüzde 15.2, BDDK geçici esneklikleri dahil yüzde 17.3 seviyesine çıkmış durumda. Yapılacak sermaye artışı sonrasında bu oranımız yaklaşık yüzde 0.8 artacak. Böylelikle Bankamızın hâlihazırda oldukça kuvvetli ve yasal sınırların çok üzerinde olan Sermaye Yeterlilik Oranlarını daha da güçlendirmiş olacağız” dedi.
“Ana sermayedarımız Sabancı Holding’in Ülkemize ve Bankamıza inancı tamdır”
Bankanın sermayesine yüzde 40.75 pay ile ortak olan Sabancı Holding’in güçlü finansallara sahip olduğunu belirten Binbaşgil ekledi, “Ana hissedarımız Sabancı Holding’in sermaye artırımına yapacağı katılım ve kullanılmayan pay alım haklarına yönelik verdiği taahhüt, hem Bankamıza olan güveninin hem de Ülkemizin uzun vadeli büyüme potansiyeline olan inancının en önemli göstergesidir.”
“Rekabet avantajımız daha da güçlenecek”
Akbank’ın bankacılığın her alanında nitelikli kadrosu, sağlam altyapısı ve sektöre sunduğu yeniliklerle Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunmakta olduğunu vurgulayan Hakan Binbaşgil, “Yapacağımız bu bedelli sermaye artışı Bankamızın sektördeki rekabet avantajını daha da güçlendirecektir. Bankamızın ileride büyümesi için ek kapasite yaratacak ve sürdürülebilir karlılık gelişimine daha da katkıda bulunacaktır” dedi.

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