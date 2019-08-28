FİNANS

Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

Akbank, Swift GPI hizmetiyle müşterilerine, yaptıkları döviz transferlerini, şeffaf bir şekilde “adım adım izleme” olanağı sunuyor.

Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Akbank, Swift GPI hizmetiyle müşterilerine, yaptıkları döviz transferlerini, şeffaf bir şekilde “adım adım izleme” olanağı sunuyor.
Uluslararası para transfer sistemi Swift’in 2017 yılında başlattığı Global Payment Innovation (GPI) sistemine katılan Akbank, müşterilerine döviz transferinde, talimat verdikleri andan, transferin gerçekleştiği ana kadar geçen tüm süreci görüntüleme ayrıcalığı sunuyor.
Akbank’'tan yapılan açıklamaya göre, bu hizmet ile internet üzerinden, döviz transferinin statüsü, hangi aracı bankada beklediği, alıcı bankaya ulaşıncaya kadar toplam geçen süre gibi tüm detaylar izlenebiliyor.
Akbank, döviz transferinin gerçekleştirildiği SWIFT GPI üyesi bankaların uyguladıkları muhabir masrafına ilişkin tüm bilgileri de müşterileriyle paylaşıyor.
Akbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı Erdoğdu Paker konuyla ilgili açıklamasında Swift GPI’ın yabancı para transferlerinde müşterilerin zorluk yaşadığı yavaşlık, muhabir masraflarının belirsizliği ve paranın nerede olduğunun izlenememesi gibi önemli sorunları çözdüğünü belirterek, sistemi şöyle anlattı:
"İnternete açtığımız 'Swift Takibi' ekranı ile müşterilerimiz yaptıkları döviz transferlerinin güncel durumunu adım adım takip edebilecek ve alınan komisyonları şeffaf bir şekilde görüntüleyebilecek.
"Ayrıca, Swift GPI sistemine dahil olan bankalar arasında işlemler çok daha hızlı gerçekleşiyor.
"Yani müşterilerimiz Akbank’ın bu hizmeti ile döviz transferi işlemlerini daha hızlı yapabilecek ve işlemin statüsünü şeffaf ve detaylı bir şekilde internetten görüntüleyebilecek.
"Banka olarak, yurtdışı para transferlerinde yeni teknolojileri takip ediyor, müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatmak için inovatif çalışmalarımızı sürdürüyoruz." (Fotoğraflı)

Gercüş'te heyecanlandıran keşif! Peygamber'e mi ait? Gercüş'te heyecanlandıran keşif! Peygamber'e mi ait?
Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldıAdana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı
GMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedikGMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

Memur maaşı zammı belli oluyor!

Memur maaşı zammı belli oluyor!

1400 nüfuslu köy 3 katına çıkıyor! Bursa'dan Kraliyet ailesine

1400 nüfuslu köy 3 katına çıkıyor! Bursa'dan Kraliyet ailesine

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması

Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması

Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı

Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı

GMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedik

GMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedik

Antalya Ticaret Borsası'ndan 'muz' uyarısı

Antalya Ticaret Borsası'ndan 'muz' uyarısı

Total Madeni Yağlar İstanbul Park’ta ustalarla buluştu

Total Madeni Yağlar İstanbul Park’ta ustalarla buluştu

E-ticarette araba satışı başladı

E-ticarette araba satışı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.