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Akbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteği

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 18:33 | Son Güncelleme

Akbank’ın 2019 birinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "2019’un ilk çeyreğinde ekonomimize 270 milyar lira kredi desteği sağladık" dedi.

Akbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteği

İstanbul, 26 Nisan (DHA) - Akbank’ın 2019 birinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "2019’un ilk çeyreğinde ekonomimize 270 milyar lira kredi desteği sağladık" dedi.
İlk çeyrek sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapan Binbaşgil, "Hem küresel düzeyde hem de ülkemizde dalgalanmaların gerçekleştiği bir yılın ardından, ekonomimiz başarılı bir dengelenme sürecine girdi. Bankacılık sektörü, ekonomimize desteğini istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Akbank da bu dönemde güçlü öz sermayesi, etkin risk yönetimi, güveni en önde tutan bankacılık anlayışıyla sektördeki etkinliğini artırarak devam ettirdi" dedi ve ekledi:
"Reel sektörün büyümesi ve gelişmesine imkan sağlamayı istikrarlı şekilde sürdürdük"
"Bu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 220 milyarı nakdi olmak üzere toplam 270 milyar lira seviyesine çıkardık. Özellikle reel sektör için itici güç niteliğindeki TL ticari kredilerde yılın ilk çeyreğinde yüzde 9.0 seviyelerinde yüksek bir büyüme sergiledik. Toplam mevduatımız 228 milyar liraya, aktiflerimiz ise 386 milyar liraya ulaştı. Reel sektörün büyümesi ve gelişmesine imkan sağlamayı istikrarlı bir şekilde sürdürdük, KOBİ kredileri ve kurumsal kredilerimiz, yılın ilk üç ayında 230 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Akbank, 442 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 408 milyon lira konsolide net kar elde etti."
Akbank’ın sendikasyon kredilerinin strateji ve fiyatlamalarının belirlenmesine öncülük etmeyi sürdürdüğünü belirten Binbaşgil, "Mart ayında ekonomimize kaynak sağlamak için çıktığımız uluslararası piyasalarda büyük ilgi gördük" dedi ve ekledi:
"Ülkemize devam eden ilgisinin ve bankamıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi"
"Bir kez daha sendikasyon piyasasının açılışını yaptık. 600 milyon dolar hedefiyle çıktığımız sendikasyon kredisine maliyeti 25 bps düşürmemize rağmen hedefin yüzde 160’ına karşılık gelen 950 milyon talep geldi. Bankalardan gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 700 milyon dolar olarak yeniledik. Uluslararası borçlanma piyasalarında ilgiyle karşılanan işlemimize katılan banka sayısı, Eylül sendikasyonumuza kıyasla 23 bankadan 34 bankaya yükseldi. Başarıyla sonuçlandırdığımız bu son işlem yurtdışındaki yatırımcıların ülkemize devam eden ilgisinin ve bankamıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi."
"Bankamız ve ülkemiz için insan kaynakları ve teknoloji yatırımlarımız devam ediyor"
Akbank’ın ve Türkiye’nin geleceği için yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğine işaret eden Binbaşgil, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Sağlam finansal yapımıza ek olarak, nitelikli insan kaynağımız ve teknolojik altyapımız bankamızın en güçlü özellikleri arasında. Bu iki alanın gelişimine son derece önem veriyor ve kapsamlı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Temelini 2017 yılında attığımız ve yatırımını 2018 yılı boyunca sürdürdüğümüz Akbank Veri ve Yaşam Merkezi projemizi çok yakında tamamlayacağız. Bu önemli girişimimiz inovasyon kültürünün bünyemizde daha da güçlü yeşermesini ve yakaladığımız rekabet avantajının artarak sürmesini sağlayacak. Geleceğin bankacılığını şekillendirirken, Türkiye’nin en yetenekli kadrolarını bu merkeze çekmeye devam edeceğiz. Böylesine nitelikli ve başarılı bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Bu istikrarlı ve güçlü performans için müşterilerimize, hissedarlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederim." (Fotoğraflı)

Akbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteğiAkbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteği

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