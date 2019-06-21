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Akbank'tan "enflasyona karşı korumalı" üç yeni mevduat hesabı

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 15:26 | Son Güncelleme

 - Akbank, yatırımcıların tasarruf mevduat hesaplarını enflasyon karşısında korurken, liraya yatırımı teşvik etmek üzere , “Faiz Korumalı Mevduat Hesabı”, “TÜFE ile Kazandıran Yıllık Mevduat Hesabı” ve “TÜFE ile Kazandıran Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı” adlı yeni ürünleri ile enflasyon üzerinde getiri garantisi verdi.

Akbank'tan "enflasyona karşı korumalı" üç yeni mevduat hesabı

İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Akbank, yatırımcıların tasarruf mevduat hesaplarını enflasyon karşısında korurken, liraya yatırımı teşvik etmek üzere , “Faiz Korumalı Mevduat Hesabı”, “TÜFE ile Kazandıran Yıllık Mevduat Hesabı” ve “TÜFE ile Kazandıran Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı” adlı yeni ürünleri ile enflasyon üzerinde getiri garantisi verdi.
Müşterilerin birikimlerini enflasyona karşı korumak, lira ile tasarrufu teşvik etmek ve mevduat tabanının genişletilmesi amacıyla üç farklı hesap geliştirdiklerini belirten Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz açıklamasına şöyle devam etti:
“Enflasyona Endeksli mevduat ürünleri ile müşterilerimizin tasarruflarını enflasyona karşı koruyarak huzurla birikim yapmalarını sağlamak üzere harekete geçtik ve enflasyona endeksli üç yeni ürünü geliştirerek müşterilerimizin hizmetine sunduk” dedi.
“Yıllık TÜFE değişim oranına endeksli olacak bu hesaplarla enflasyon üzerinde getiri garantisi verdiklerini belirten Oğuz, “Faiz Korumalı Mevduat Hesabı’nda piyasa koşullarına uygun seviyede sabit bir faiz oranı taahhüdü bulunuyor. Vade sonunda yıllık TÜFE değişim oranı ve ürün özelinde belirlenen ilave faiz oranı toplamı ile taahhüt edilen oranın karşılaştırılması sonucu yüksek olan faiz oranı üzerinden müşteri getiri sağlıyor. Bu hesap 92-400 gün arası vadelerde açılabiliyor.
“TÜFE ile Kazandıran Yıllık Mevduat Hesabı ise, 366-400 gün arası vadelerde açılabiliyor ve yıllık TÜFE değişim oranına bir ilave oran eklenmesiyle enflasyon üzerinde getiri sunuyor. Bşir yıldan uzun vadeli olan bu hesap ‘yüzde 0.0’ stopaj ile vergi avantajı da sağlıyor. Yüzde 0.0 stopaj avantajından yararlanmak isterken, faiz getirisi için uzun süre beklemek istemeyen müşterilerimiz için de TÜFE ile Kazandıran Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı seçeneği bulunuyor. Birikim sahipleri bir yıldan uzun vadeli, üç ayda bir faiz ödemeli bu hesapta da yıllık TÜFE değişim oranına eklenen ilave faiz oranının toplamı üzerinden üç aylık dönemlerde birikmiş faizlerine erişebiliyorlar.”
Faiz Korumalı Mevduat Hesabı ile TÜFE ile Kazandıran Yıllık Mevduat Hesaplarında “kısmi çekim imkanı”nın da bulunduğuna işaret eden Bülent Oğuz, “Acil durumlarda yaşanan nakit ihtiyaçlarında hesaptan para çekilmesi halinde vade bozulmuyor, hesapta kalan tutar için vade sonunda faiz getirisi alınabiliyor. Her üç hesap da 10 bin lira üzeri tutarlar için açılabiliyor, herhangi bir üst limit bulunmuyor” dedi ve ekledi:
“Geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile müşterilerimizin en iyi kazancı elde etmelerini sağlamaya ve liraya yatırımı teşvik ederek ülke ekonomisine de katkı sağlayan lider oyunculardan biri olmaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

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