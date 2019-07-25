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Akbank’tan ilk yarıda ekonomiye 270 milyar lira kredi desteği

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 18:44 | Son Güncelleme

Akbank'ın kredileri, yılın ilk altı aylık döneminde, 222 milyar lirası nakdi olmak üzere, toplam 270 milyar lira olarak gerçekleşti.

Akbank’tan ilk yarıda ekonomiye 270 milyar lira kredi desteği

İstanbul, 25 Temmuz (DHA) - Akbank'ın kredileri, yılın ilk altı aylık döneminde, 222 milyar lirası nakdi olmak üzere, toplam 270 milyar lira olarak gerçekleşti.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank’ın 2019 ikinci çeyrek finansal sonuçları üzerine yaptığı açıklamada, "Küresel düzeyde jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin önem kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Bankacılık sektörümüz ekonomiye desteğini bu dönemde de sürdürdü" dedi ve ekledi:
"Akbank da güven odaklı bankacılık anlayışı, güçlü sermayesi ile aktif kalitesini de gözeterek ekonomimizin gelişimine destek sağlamaya devam etti.
"Türkiye’de enflasyondaki düşme trendi ve iyileşen faiz ortamının ekonomiye olumlu yansımasını ve önümüzdeki dönemde kredi talebinin artmasını bekliyoruz.
"Bankacılık sektörümüz ülkemizin büyüme gereksinimine güçlü bir şekilde katkıda bulunmayı sürdürecektir.
"Bu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 222 milyarı nakdi olmak üzere toplam 270 milyar TL seviyesine çıkardık.
"Yılın ilk 6 ayında yüzde 10 oranında artan toplam mevduatımız 230 milyar TL düzeyine ulaştı; aktiflerimizi ise 376 milyar TL seviyesine çıkardık.
"Yüzde 17.7 düzeyine ulaşan güçlü sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesi ve gelişmesine destek olmayı istikrarlı bir şekilde sürdürdük. KOBİ kredileri ile ticari ve kurumsal kredilerimiz, yılın ilk altı ayında 228 milyar seviyesinde gerçekleşti.
"Bankamız 789 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 667 milyon TL konsolide net kar elde etti.
"Akbank, toplamda takipteki kredilerinin yaklaşık yüzde 101’i oranında kredi karşılığı ayırdı. Aktif kalitemizi bu dönemde de koruduk; takipteki krediler oranımız yüzde 4.5 olarak gerçekleşti."
Türkiye ekonomisini desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar içinde ihracat desteklerinin özel bir yeri bulunduğunu belirten Binbaşgil, ihracatçılar için bu yıl "İhracatçının Gücü Paketi" adında yeni bir destek paketi sunduklarını söyledi ve şu bilgileri verdi:
"Dış ticaretin finansmanı alanındaki bilgi ve tecrübemiz, sürekli geliştirdiğimiz teknolojik altyapımızın verdiği olanaklar ve kaliteli hizmet anlayışımızla, Türkiye’nin ihracatçı firmalarını uluslararası rekabette desteklemeye devam ettik.
"Mevcut ve yeni çalışmaya başladığımız 2000’i aşkın dış ticaret müşterimiz bu paketten yararlandı. Bu yıl ihracatçılarımıza 2,3 milyar USD seviyesinde bankamız kaynaklı ihracat taahhütlü kredi kullandırdık, onları Eximbank’a hitaben verdiğimiz mektuplarla da desteklemeye devam ettik.
"Ayrıca yüzlerce ihracatçı müşterimize bu yıl içinde 400 milyon TL’ye yakın KGF destekli Kobi Değer Kredisi sağladık. Mevcut ihracatçı müşterilerimize sağladığımız imkanların yanı sıra yılın ilk 6 ayında ilave 1500’ü aşkın ihracatçımıza da destek olduk."
Akbank’ın Euromoney dergisi tarafından "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" ödülünü almasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Binbaşgil, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Akbank’ın kazandığı bu önemli ödülde güçlü finansallarının yanı sıra, teknoloji yatırımları, yeni nesil bankacılık vizyonu ve geleceğin bankacılığı konusunda yaptığı çalışmalar etkili oldu. Euromoney’nin 'Dünyanın En İyi Dijital Bankası' ödülünün ilk defa bir gelişmekte olan ülke (emerging market) bankasına verilmesi önemli ve gurur verici.
"Türkiye bankacılık sektörü, dijitalleşme ve teknoloji kullanımı açısından birçok gelişmiş ülkeye kıyasla çok daha iyi bir yerde. Biz de Akbank olarak uzun vadeli, vizyoner bakış açımızdan hiçbir zaman ödün vermedik.
"Sektörümüze yeni yaklaşımlar getirmek, yeni teknolojilerle hizmet kalitemizi geliştirmek için çalışmaya ve bu alanlara yatırım yapmaya aralıksız devam ediyoruz. Tüm bu çalışma ve yatırımlarımızın hem müşteri memnuniyetine hem de finansal sonuçlarımıza olumlu katkıda bulunduğunu görüyoruz.
"Akbank artık sınırlarını aşan global bir marka, bu başarıda Akbanklılar’ın katkısı çok büyük. Bu başarımızda ve yılın ilk yarısındaki yüksek performansımızda payı olan Akbanklılar başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." (Fotoğraflı)

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