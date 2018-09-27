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Akbank’tan Türkiye ekonomisine 980 milyon dolar taze kaynak

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Akbank, bir yıl vadeli sendikasyon kredisini Libor+yüzde 2.75 ve Euribor+yüzde 2.65 faiz oranı ile yüzde 104 yenileyerek ekonomiye 980 milyon dolar taze kaynak sağladı.

Akbank’tan Türkiye ekonomisine 980 milyon dolar taze kaynak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Akbank, bir yıl vadeli sendikasyon kredisini Libor+yüzde 2.75 ve Euribor+yüzde 2.65 faiz oranı ile yüzde 104 yenileyerek ekonomiye 980 milyon dolar taze kaynak sağladı.
Akbank’ın bankacılık anlayışındaki temel unsurun istikrar ve güven olduğuna dikkat çeken Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Bankamız, Türkiye ekonomisinin sağlıklı ve istikrarlı büyümesine 70 yıldır destek veriyor. 1993 yılından bu yana bu işlem de dâhil olmak üzere 45 sendikasyon işlemi tamamladık. Toplamda yaklaşık 35 milyar dolarlık uluslararası finansmanla binlerce şirketimizi destekledik, yüz binlerce istihdamın yaratılmasına katkıda bulunduk" dedi.
Akbank’ın yıllardır Türk bankacılık sektöründe sendikasyonlara öncülük ettiğini belirten Binbaşgil, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz aylarda piyasalarda yaşadığımız ciddi dalgalanmanın ardından yurtdışı bankaların Türk bankalarına kredi verme iştahını göstermesi açısından kritik bir test olarak görülen kredimizle sendikasyon piyasasının açılışını yapma sorumluluğu yine Akbank’taydı.
"Akbank da sağlam bilançosu sayesinde bu sendikasyonu başarı ile gerçekleştirdi. Diğer bankalarımızın da önümüzdeki günlerde sendikasyonlarını bizim gibi başarıyla yenileyeceklerine inanıyoruz.
"İmza attığımız bu son sendikasyon işlemiyle, toplamda yaklaşık 4.6 milyar dolar tutarında yurtdışı kaynak sağladık ve 2018 yılında bugüne kadar sendikasyon kredisi yoluyla ülkemize en yüksek katkıyı sağlayan banka olduk.
"Gelişmekte olan ülkelerde dalgalanmaların gözlemlendiği, likiditeye erişimin azaldığı ve borçlanma maliyetlerinin arttığı bu zorlu dönemde, uluslararası finans çevrelerinin en prestijli temsilcilerinin katılımıyla hedeflenen tutarı aşarak yüzde 104 yenileme oranıyla tamamladığımız bu işlemimizi, küresel yatırım çevrelerinin Türkiye ve de Akbank’ın potansiyeline kuvvetli inancı olarak yorumluyoruz. Bu anlaşmamızla bankamız, sektörümüz ve ekonomimiz uluslararası piyasalarda güven tazeledi.
"Bu başarılı sendikasyonun hemen hemen hepsinin Amerika, Avrupa, Japonya gibi belli başlı finans merkezlerinin en büyük oyuncularıyla gerçekleşmesi son derece memnuniyet vericidir."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Yeni Ekonomi Programı"na da değinen Binbaşgil, programın makro varsayımlarının gerçekçi; büyüme ve enflasyon tahminleri piyasa beklentileri paralelinde olduğunu söyledi ve ekledi:
"Programda ihtiyatlı, tasarrufları artırıcı bir maliye politikası ve buna destek veren sıkı para politikası ile daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefleniyor. Yeni Ekonomi Programı'nın önümüzdeki günlerde kararlılıkla uygulanması ile ülkenin önü daha da açılacak ve dış finansman daha da kolaylaşacaktır."
Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı, Levent Çelebioğlu, "Akbank bir kez daha sendikasyon piyasasının açılışını yaptı. Yıllardır Türk bankacılık sektöründe sendikasyon fiyatlarının belirlenmesinde Akbank’ın işlemi öncülük etmektedir. İşlemlerimizin başarısı Türkiye’nin geleceğine olan inancın bir kanıtı" dedi ve ekledi:
"Uzun süredir görmediğimiz bir dalgalanmayı yaşadığımız bu günlerde, sadece Türkiye için değil, uluslararası piyasalar için de çok önemli olan, uluslararası piyasalardaki yatırımcıların, yabancı bankaların merakla beklediği ve gösterge olarak nitelendirdiği bir işlemi başarı ile kapamanın memnuniyetini yaşıyoruz.
"Bu başarımızda bankamızın güçlü finansallarının yanı sıra bizi her zaman destekleyen muhabirlerimizin rolü de büyüktür. Bazıları ile 30 yıldan fazladır güçlü ve tam güvene dayanan ilişkimiz olan muhabirlerimize teşekkürü bir borç bilirim."
Akbank’ın sendikasyon kredisi işlemini koordine eden Standard Chartered Bank’ın Türkiye CEO’su Kaşif Atun ise, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bu işlem Akbank’ın uluslararası piyasalardan sağladığı 45’inci sendikasyon kredisi işlemi. 30 yılı aşkın ilişkimiz süresince Akbank, ekonomik şartların ve finansal piyasaların küresel anlamda en zorlayıcı olduğu dönemlerde dahi başarılı işlemlere imza atmıştır. Bugün yine bu önemli ve başarılı işlemlerden birini tamamlamış bulunuyoruz. Bu işlemin Akbank’a, Türk bankacılık sektörüne ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dilerim."
İşleme katılan uluslararası kurumlar alfabetik sıra ile şunlar oldu: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, BNP Paribas, Cargill Financial Services, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Emirates NBD, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, ING, Intesa Sanpaolo, JPMorgan, KBC Bank, Mashreqbank, Mediobanca, Mizuho Bank, MUFG, Societe Generale, Standard Chartered, SMBC, ve UniCredit. (Fotoğraflı)

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