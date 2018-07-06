Akben'den yerel derecelendirme kuruluşu açıklaması

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, mevzuat açısından tüzel kişilerin de dahil olabileceği şekilde güçlü ve çeşitlendirilmiş ortaklık yapısına sahip bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptıklarını belirterek, "Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek." dedi.

Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine ilişkin esasların belirlendiği yönetmelikte değişiklik yaptıklarını, yeni yönetmeliğin bugün yürürlüğe girdiğini söyledi.

Türkiye'de ülke ihtiyaçlarını ve dinamiklerinin bilincinde güçlü, piyasa kabul edilirliği yüksek, bağımsız yerel bir kuruluşun kurulması yönünde uzun zamandan beri uğraş ve çabaları olduğunu anlatan Akben, artık bu çalışmaları sonlandırdıklarını ifade etti.

Akben, mevzuat açısından tüzel kişilerin de dahil olabileceği şekilde güçlü ve çeşitlendirilmiş ortaklık yapısına sahip bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açacak düzenlemeleri yaptıklarını ve mevzuatı belirlediklerini aktararak, "Dün de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve ilgili bankalarla bir toplantı yaptık. Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek." diye konuştu.