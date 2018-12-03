Akdeniz bölgesinin ihracattaki öncü firmaları belirlendi

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği araştırma sonucunda Akdeniz bölgesinde 2017 yılında en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan firmaları belirledi.

AKİB'ten yapılan açıklamaya göre, ilk kez yapılan ve her yıl yenilenmesi hedeflenen "AKİB - Akdeniz ilk 500 ihracatçı firma" araştırması tamamlandı.

Çelik sektöründen hazır giyime, hububattan yaş meyve ve sebzeye kadar tüm ihracat sektörlerini kapsayan araştırmada, AKİB ihracatında büyük payı olan ilk 500 firma belirlenirken, bu firmaların 2017 yılındaki ihracatının 10,05 milyar dolar olarak gerçekleştiği tespit edildi.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, 2,7 milyar dolar ihracat ile ilk sırada yer alırken, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi AŞ, 275,2 milyon dolar ile ikinci oldu.

Şişecam Dış Ticaret AŞ de 275,1 milyon dolar ihracat rakamı ile kendisine 3. sırada yer buldu.

Araştırmada, Akdeniz bölgesindeki ilk 500 firmanın gösterdiği rakamsal performansın yanı sıra illerin de ihracat performansları sıralandı.