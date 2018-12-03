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Akdeniz bölgesinin ihracattaki öncü firmaları belirlendi

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

Akdeniz İhracatçı Birliklerince ilk kez yapılan ve her yıl yenilenmesi hedeflenen "AKİB - Akdeniz ilk 500 ihracatçı firma" araştırması tamamlandı - Firmaların 2017 yılındaki ihracat rakamlarının değerlendirildiği araştırmaya göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, 2,7 milyar dolar ihracat rakamı ile ilk sırada yer aldı

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği araştırma sonucunda Akdeniz bölgesinde 2017 yılında en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan firmaları belirledi.

AKİB'ten yapılan açıklamaya göre, ilk kez yapılan ve her yıl yenilenmesi hedeflenen "AKİB - Akdeniz ilk 500 ihracatçı firma" araştırması tamamlandı.

Çelik sektöründen hazır giyime, hububattan yaş meyve ve sebzeye kadar tüm ihracat sektörlerini kapsayan araştırmada, AKİB ihracatında büyük payı olan ilk 500 firma belirlenirken, bu firmaların 2017 yılındaki ihracatının 10,05 milyar dolar olarak gerçekleştiği tespit edildi.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, 2,7 milyar dolar ihracat ile ilk sırada yer alırken, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi AŞ, 275,2 milyon dolar ile ikinci oldu.

Şişecam Dış Ticaret AŞ de 275,1 milyon dolar ihracat rakamı ile kendisine 3. sırada yer buldu.

Araştırmada, Akdeniz bölgesindeki ilk 500 firmanın gösterdiği rakamsal performansın yanı sıra illerin de ihracat performansları sıralandı.

Buna göre Mersin 121 firma ile ilk sırayı alırken, Hatay 97 firmayla ikinci, Adana ise 84 firmayla üçüncü olarak belirlendi.

- Zirve, kimyevi maddeler ve mamülleri sektöründe

Araştırmaya göre toplam ihracatta, "Kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü 50 firma, ihracattaki yüzde 34,95'lik pay ve 3,5 milyar dolarlık ihracat rakamıyla ilk sıradaki sektör oldu. "Demir ve demir dışı metaller sektörü" 72 firma, yüzde 16,60'lık pay ve 1,6 milyar dolarlık ihracatla ikinci, "Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri" sektörü de 61 firma, yüzde 10,37 pay ve 1 milyar dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

İlk 500 firma içindeki 228 firma kapasite kullanım oranlarını paylaşırken, bunların arasında tam kapasite çalışan firma sayısının 54 olduğu belirlendi. Araştırmada ayrıca ilk 500 firmanın toplam istihdamının da 87 bin kişi olduğu kayda geçti.

Markalaşma çabalarının da değerlendirildiği çalışmada, 2017 yılının ihracattaki öncü firmalarının tescilli marka sayısının toplam 3 bin 910, tescilli uluslararası marka sayısının da bin 227 olduğu saptandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKİB Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, hedeflerinin, ihracatta daha iyiye, güzele ve yüksek rakamlara ulaşabilmek olduğunu vurgulayarak, bölgenin ticaret hacmi ve potansiyelini daha ileri düzeylere taşımayı istediklerini kaydetti.

AKİB ihracatına katkıda bulunan ilk 500 firmayı tebrik eden Ateş, listede 1 milyar dolar barajını aşan bir firmanın bulunduğunu belirterek, amaçlarının bu sayıyı artırmak olduğunu aktardı.

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