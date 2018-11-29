Akdeniz enerji düzenleme birliğine Türk kadın başkan

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş, Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) başkanlığına seçildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteği ve AB üyesi olmayan ülkeler de dahil olmak üzere 21 ülkenin katılımıyla, Akdeniz'deki enerji politikalarının belirlenmesinde rol alan Milano merkezli birliğin 26'ncı Genel Kurulu İstanbul'daki Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirildi.

Demirbaş, MEDREG'in 2 yıl görev yapacak yeni yönetiminin belirlenmesi için düzenlenen seçimde yarıştığı, Ürdün Enerji ve Madencilik Düzenleme Komisyonu Kurul Üyesi Wejdan al Rabadi'nin seçimden çekilmesi üzerine, üye ülkelerin mutabakatı ile MEDREG Başkanı seçildi ve Türkiye'nin enerji alanında uluslararası görev yapan en üst düzey kadın yöneticisi oldu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde 1995 yılında lisans eğitimini, 1998 yılında ise yüksek lisans eğitimi tamamlayan Demirbaş, mesleki kariyerine 1998 yılında Özelleştirme İdaresinde uzman olarak başladı. Kariyerine 2008'den itibaren EPDK'de devam eden Demirbaş, 2009 yılında atandığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevini sürdürüyor.