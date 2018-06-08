FİNANS

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden 973 milyon dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Uğur Ateş: - "AKİB'in mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler, İspanya, Irak, Mısır, Belçika ve İngiltere şeklinde sıralandı"

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, birlik üyesi firmalarca mayıs ayında 973 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "AKİB'in mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler, İspanya, Irak, Mısır, Belçika ve İngiltere şeklinde sıralandı." ifadesini kullandı.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin mayıs ayı ihracatının yüzde 7'lik kısmının AKİB kanalıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

AKİB'in mayıs ayı ihracatının 973 milyon dolar olduğunu belirten Ateş, şunları kaydetti:

"AKİB'in mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler, İspanya, Irak, Mısır, Belçika ve İngiltere şeklinde sıralandı. Özellikle İspanya'ya yüzde 342, Belçika'ya ise yüzde 189'luk ihracat artışı göze çarptı. 973 milyon dolar ihracatla Türkiye genelinde 6'ıncı büyük genel sekreterlik konumunda bulunuyoruz. Sorumluluk sahamızda bulunan illere bakıldığında mayıs ayındaki ihracat rakamlarına göre, 10'uncu sırada Adana, 11'inci sırada Kayseri, 12'inci sırada Mersin ve 33'üncü sırada Karaman yer aldı."

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Erdoğan Demirören'in vefatıErdoğan Demirören'in vefatı
İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştuİzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz İhracatçı Birlikleri AKİB

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Bakan açıkladı

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Bakan açıkladı

Sabuncubeli tünelleri açılışa hazırlanıyor

Sabuncubeli tünelleri açılışa hazırlanıyor

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Erdoğan Demirören'in vefatı

Erdoğan Demirören'in vefatı

İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu

İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu

Beymen Club Ataşehir Palladium'da açıldı

Beymen Club Ataşehir Palladium'da açıldı

'Trakya ilkeren' üzümü erkenden tezgahta

'Trakya ilkeren' üzümü erkenden tezgahta

TBV Türkiye’nin ilk Blockchain Platformu’nu tanıttı

TBV Türkiye’nin ilk Blockchain Platformu’nu tanıttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.