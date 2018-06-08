Akdeniz İhracatçı Birliklerinden 973 milyon dolarlık ihracat

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, birlik üyesi firmalarca mayıs ayında 973 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "AKİB'in mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler, İspanya, Irak, Mısır, Belçika ve İngiltere şeklinde sıralandı." ifadesini kullandı.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin mayıs ayı ihracatının yüzde 7'lik kısmının AKİB kanalıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

AKİB'in mayıs ayı ihracatının 973 milyon dolar olduğunu belirten Ateş, şunları kaydetti:

"AKİB'in mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler, İspanya, Irak, Mısır, Belçika ve İngiltere şeklinde sıralandı. Özellikle İspanya'ya yüzde 342, Belçika'ya ise yüzde 189'luk ihracat artışı göze çarptı. 973 milyon dolar ihracatla Türkiye genelinde 6'ıncı büyük genel sekreterlik konumunda bulunuyoruz. Sorumluluk sahamızda bulunan illere bakıldığında mayıs ayındaki ihracat rakamlarına göre, 10'uncu sırada Adana, 11'inci sırada Kayseri, 12'inci sırada Mersin ve 33'üncü sırada Karaman yer aldı."

