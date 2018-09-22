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Akdeniz Teknoloji, Afganistan'da ihale aldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

Akdeniz Teknoloji, Afganistan'da 13 havalimanının iletişimini sağlayan uydu haberleşme sisteminin karasal olarak yedeklenmesi ve sürdürülmesi ihalesini kazandı

İSTANBUL (AA) - Akdeniz Teknoloji, Afganistan’da 13 havalimanının iletişimini sağlayan uydu haberleşme sisteminin karasal olarak yedeklenmesi ve sürdürülmesi ihalesini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afganistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından düzenlenen 1 milyon 415 bin dolarlık ihale, ülkede bulunan 4’ü uluslararası 13 havalimanın hava trafiği iletişiminin uydu aktarımının kesintiye uğradığı durumlarda karasal altyapı ile kesintisiz olarak sürdürülmesini öngörüyor.

VSAT sistemi ile uydu üzerinden çalışan Mikrodalga Bağlantı Sistemi, uydu iletişiminde problem yaşandığında Akdeniz Teknoloji tarafından kurulacak altyapı ile karasal olarak sürdürülecek ve yedeklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Şimşek, Akdeniz Güvenlik'in savunma sanayi ve güvenlik alanındaki teknoloji deneyimini ülke sınırları dışına taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Akdeniz Güvenlik, fiziki güvenlik ağırlıklı yapısından yazılım ve savunma sanayi alanında da yeniden yapılanmasıyla artık teknoloji ihraç eden oyunculardan biri. Üstelik bunu yerli ve milli birikimimizle yapıyoruz. Hedefimiz, yüksek katma değerli teknoloji hizmetleriyle uluslararası piyasanın oyuncularından biri olmak."

Akdeniz Güvenlik'in bağlı ortaklığı olan Akdeniz Teknoloji, savunma sanayi ve güvenlik alanında ileri teknolojili projeler üretiyor ve ihraç ediyor. Akdeniz Teknoloji, daha önce Libya ve Mısır gibi ülkelerde gelişmiş kent güvenlik sistemleri kurmuştu.

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