Akdeniz ülkeleri enerji düzenleyicileri Brüksel'de buluştu

BRÜKSEL (AA) - Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) Başkanı Gülefşan Demirbaş, "Akdeniz'in güneyindeki ülkelerde enerji zorluklarla birlikte büyük fırsatları da beraberinde getiriyor." dedi.

Demirbaş, Brüksel'de düzenlenen "MEDREG'in Akdeniz'in güneyinde enerji düzenleme reformlarına desteği: Neler başardık?" başlıklı programda konuştu.

İklim değişikliği, göç krizi, petrol fiyatları ve rezervlerinde dalgalanma, kaya gazı devrimin etkileri, istikrarsız finansal piyasalar ve sosyal istikrarsızlık gibi güncel olaylarla, Akdeniz bölgesinin siyasi gündeminin tekrar şekillendiğine dikkati çeken Demirbaş, bu çerçevede mevcut kurumların yeni ve daha etkili rol oynamasına ilişkin talep ortaya çıktığını anlattı.

Demirbaş, bölgedeki enerji talebinin güçlü bir biçimde büyürken, enerji üretim potansiyelinin de arttığını belirterek, "Akdeniz'in güneyindeki ülkelerde enerji zorluklarla birlikte büyük fırsatları da beraberinde getiriyor." ifadesini kullandı.

Ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamakta düzenlemenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Demirbaş, "Enerji piyasası reformlarına ilişkin tecrübeler, bağımsız kurumlar tarafından yönetilen kapsamlı düzenleyici araçların gereksinimi ortaya koyuyor." diye konuştu.