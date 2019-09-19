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Akdeniz ülkeleri enerji düzenleyicileri Brüksel'de buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) Başkanı Gülefşan Demirbaş: - "Akdeniz'in güneyindeki ülkelerde enerji zorluklarla birlikte büyük fırsatları da beraberinde getiriyor" - "MEDREG, her Akdeniz ülkesinde açık yetki ve yeterliliğe sahip bağımsız düzenleyici kurumların oluşturulmasını desteklemeyi amaçlıyor"

BRÜKSEL (AA) - Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) Başkanı Gülefşan Demirbaş, "Akdeniz'in güneyindeki ülkelerde enerji zorluklarla birlikte büyük fırsatları da beraberinde getiriyor." dedi.

Demirbaş, Brüksel'de düzenlenen "MEDREG'in Akdeniz'in güneyinde enerji düzenleme reformlarına desteği: Neler başardık?" başlıklı programda konuştu.

İklim değişikliği, göç krizi, petrol fiyatları ve rezervlerinde dalgalanma, kaya gazı devrimin etkileri, istikrarsız finansal piyasalar ve sosyal istikrarsızlık gibi güncel olaylarla, Akdeniz bölgesinin siyasi gündeminin tekrar şekillendiğine dikkati çeken Demirbaş, bu çerçevede mevcut kurumların yeni ve daha etkili rol oynamasına ilişkin talep ortaya çıktığını anlattı.

Demirbaş, bölgedeki enerji talebinin güçlü bir biçimde büyürken, enerji üretim potansiyelinin de arttığını belirterek, "Akdeniz'in güneyindeki ülkelerde enerji zorluklarla birlikte büyük fırsatları da beraberinde getiriyor." ifadesini kullandı.

Ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamakta düzenlemenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Demirbaş, "Enerji piyasası reformlarına ilişkin tecrübeler, bağımsız kurumlar tarafından yönetilen kapsamlı düzenleyici araçların gereksinimi ortaya koyuyor." diye konuştu.

Demirbaş, MEDREG'in Akdeniz bölgesindeki elektrik ve gaz piyasalarının aşamalı olarak uyumlaştırılması ve serbestleştirilmesi konusuna kararlı biçimde yaklaşım sergilediğini belirterek, "MEDREG, her Akdeniz ülkesinde açık yetki ve yeterliliğe sahip bağımsız düzenleyici kurumların oluşturulmasını desteklemeyi amaçlıyor." dedi.

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Genel Müdürlüğü’nden Ingrid Schwaiger de etkinlikte enerji düzenleyicilerinin başarı hikayelerinin paylaşıldığını, teknik deneyim ve somut gelişmelerin değerlendirildiğini söyledi.

Enerji alanında bölgesel diyaloğun büyük önem taşıdığını vurgulayan Schwaiger, enerji sektörünü istikrarlı, güvenli ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını belirtti.

AB Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü'nden Leonidas Kioussis ise Avrupa Birliği'nin (AB) enerji politikası ve önceliklerini anlattı. Enerji piyasalarında bağımsız düzenleyicilerin önemine dikkati çeken Kioussis, MEDREG'i başarılı çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Çok sayıda AB yetkilisi ve çeşitli ülkelerden düzenleyici kurum temsilcilerinin bir araya geldiği programda, Cezayir, Mısır, Filistin, Fas, Ürdün, İsrail gibi ülkelerin enerji düzenleyici kurumları da tecrübe ve deneyimlerini paylaştı.

- MEDREG hakkında

AB Komisyonu'nun desteğiyle Akdeniz'de bölgesel enerji pazarı yaklaşımını hayata geçirmek amacıyla bir çalışma grubu olarak hayata geçirilen oluşum, 2007'de MEDREG adı altında siyasi ve ticari amaç gütmeyen, gönüllülük esasına dayalı birliğe dönüştü.

AB'nin mali destek sağladığı önemli bir bölgesel kuruluş olan MEDREG, Akdeniz havzasındaki 22 ülkeden 27 farklı enerji düzenleyici kurumu bir araya getiriyor.

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