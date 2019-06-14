FİNANS

Akdeniz Üniversitesinde tarımsal ürün hasadına başlandı

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

Aksu Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde ekili 900 dekarlık alandaki buğday, biçerdöverle hasat edildi - Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel: - "Öğrencilerimize uygulama ve bilimsel çalışmalarında Ar-Ge altyapısı sağlamak için üretim yapıyoruz"

ORHAN ÇİÇEK - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, okulda teorik eğitimin yanı sıra açık alanda tarımsal üretim yaparak ekonomiye katkıda bulunduklarını bildirdi.

Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksu Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde ekili yaklaşık 900 dekarlık alandaki buğdayın biçerdöverle hasat edildiğini belirtti.

Buğday hasadının ardından alanda ikinci ürün olarak mısır ekimi yapılacağını kaydeden Karayel, "Öğrencilerimize uygulama ve bilimsel çalışmalarında Ar-Ge altyapısı sağlamak için üretim yapıyoruz. Bu yıl 900 dekarlık alanda buğday üretimi gerçekleştirdik. Buğday, yağışlardan etkilendi ama bekletimizin üzerinde bir verim bekliyoruz. Elde edilen ürünleri ise ekonomiye kazandırıyoruz." dedi.

Ortalama buğday veriminin dekarda 500-600 kilo arasında olduğuna dikkati çeken Karayel, bu yıl aşırı yağış gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süre tarlalara girilemediğini vurguladı.

Bazı alanlarda ekimin geciktiğini ve etkili bir yabancı ot mücadelesi yapılamadığını aktaran Karayel, "Ancak yine de verimin beklentilerimizden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 300 ton buğday hasat etmeyi bekliyoruz. Ülke genelinde ise toplam buğday üretimi 21 milyon ton civarındadır. Antalya sahil kesiminde yağışların üretimi olumsuz etkilemesine rağmen İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların olumlu etkisiyle bu yıl ülke genelindeki rekoltenin geçen senenin altında olmayacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Elde ettikleri mısırı süt sığırcılığı tesisinde hayvanlara yem olarak verdiklerini aktaran Karayel, şöyle devam etti:

"Süt üretimimiz iklime bağlı olarak günlük ortalama 600-800 litre arasında değişmektedir. Buradan elde ettiğimiz sütleri ise süt işleme tesisimizde değerlendirerek yoğurt, ayran, krema ve peynir üretiminde kullanıyoruz. Ürettiğimiz bu ürünler ise Akademi Çiftlik markasıyla, öncelikle üniversite yemekhanemizde, öğrenci kantinlerimizde, sosyal tesislerde ve üniversitemiz hastanesinde tüketiliyor. Yine kampüs alanında bulunan tesislerimizde uygulama ve deneme amaçlı üretim gerçekleştiriyor ve elde ettiğimiz ürünleri aynı zamanda satarak ekonomiye kazandırıyoruz."

Öğrencilere uygulama imkanı sunabilmek için tüm ziraat fakültelerinin üretim yapmak durumunda olduğunu ifade eden Karayel, üretim yelpazesini de geniş tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Sürekli yeni ürünler denediklerini anlatan Karayel, şöyle konuştu:

"Tıp fakültesi hastanesiz olmazsa, ziraat fakülteleri de tarlası bahçesi olmadan, üretim yapmadan olmaz. Öğrencilere uygulama imkanı sunabilmek için üretim yapmak durumundayız. Farklı ürünler deniyoruz. Kampüs alanında seralarımız var. Mümkün olduğunca üretim yelpazesini geniş tutmaya çalışıyoruz. Amacımız, maddi gelir elde etmek değil, önceliğimiz öğrenci yetiştirmek. Öğrencilerimize uygulama alanı sunmak ve Ar-ge faaliyeti yürütmek bizim önceliğimiz. Bunun için çaba gösteriyoruz."

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AKDENIZ UNIVERSITESI ekonomiye katkı hububat hasadı Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel

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