Akdeniz Üniversitesinde tarımsal ürün hasadına başlandı

ORHAN ÇİÇEK - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, okulda teorik eğitimin yanı sıra açık alanda tarımsal üretim yaparak ekonomiye katkıda bulunduklarını bildirdi.

Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksu Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde ekili yaklaşık 900 dekarlık alandaki buğdayın biçerdöverle hasat edildiğini belirtti.

Buğday hasadının ardından alanda ikinci ürün olarak mısır ekimi yapılacağını kaydeden Karayel, "Öğrencilerimize uygulama ve bilimsel çalışmalarında Ar-Ge altyapısı sağlamak için üretim yapıyoruz. Bu yıl 900 dekarlık alanda buğday üretimi gerçekleştirdik. Buğday, yağışlardan etkilendi ama bekletimizin üzerinde bir verim bekliyoruz. Elde edilen ürünleri ise ekonomiye kazandırıyoruz." dedi.

Ortalama buğday veriminin dekarda 500-600 kilo arasında olduğuna dikkati çeken Karayel, bu yıl aşırı yağış gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süre tarlalara girilemediğini vurguladı.

Bazı alanlarda ekimin geciktiğini ve etkili bir yabancı ot mücadelesi yapılamadığını aktaran Karayel, "Ancak yine de verimin beklentilerimizden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 300 ton buğday hasat etmeyi bekliyoruz. Ülke genelinde ise toplam buğday üretimi 21 milyon ton civarındadır. Antalya sahil kesiminde yağışların üretimi olumsuz etkilemesine rağmen İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların olumlu etkisiyle bu yıl ülke genelindeki rekoltenin geçen senenin altında olmayacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.