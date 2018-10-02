FİNANS

Akdeniz Üniversitesinden yerli ödeme aracı "TROY"a geçme kararı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 20:06 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu: - "Akdeniz Üniversitesi yönetimi olarak ülkemizin ekonomik bağımsızlık hedeflerimizin bir gereği olarak yerli ödeme sistemi olan TROY'a geçiş yaptık"

Akdeniz Üniversitesinin, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldığı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz Üniversitesinin her zaman eğitimde ve bilimde öncü olmak ilkesiyle hareket ettiğini belirtti.

Üniversitelerin eğitim öğretim ve bilim üretme misyonlarının yanı sıra milli bir duruş sergileme görevinin de bulunduğunu vurgulayan Serinoğlu, şunları kaydetti:

"Bağımsız ve özgün fikirler bağımsız toplumlar tarafından üretilebilir. Evrensel değerlere gözlerimizi kapatmadan millet olarak yerli ve milli duruşumuzla şahsiyet ve kimliğimizden taviz vermeden her alanda bağımsızlığı hedefleyen Türkiye tasavvurunun öncüleri olmak en çok üniversitelerimize yakışır. Bizler de Akdeniz Üniversitesi yönetimi olarak ülkemizin ekonomik bağımsızlık hedeflerimizin bir gereği olarak yerli ödeme sistemi olan TROY'a geçiş yaptık."

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- "Herkesi TROY kullanmaya davet ediyoruz"

Serinoğlu, banka ve kredi kartlarıyla yapılan her işlemin ardından uluslararası küresel ödeme yöntemi şirketlerine çok büyük ödemeler yapıldığını ve bunun da ekonomik kayıp olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin ödeme sistemini benimseyerek bu ekonomik değerin ülke içinde kalmasına destek olduklarını belirtti.

Yerli ödeme sistemine geçilmesiyle hem dış müdahalelerin engellendiğini hem de finansal saldırılara misliyle karşılık verildiğini vurgulayan Serinoğlu, "Akdeniz Üniversitesi olarak başta akademik üyelerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı ekonomik anlamda milli ve yerli bir duruş sergileyerek TROY ödeme yöntemini kullanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AKDENIZ UNIVERSITESI güvenlik teknoloi

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