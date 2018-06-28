Akdeniz'de dengeleri değiştirecek doğalgaz keşfi

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Mısır açıklarında çalışmalar yürüten enerji şirketleri tarafından dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından birinin keşfedildiği ve Mısır hükümetinin söz konusu keşfi duyurmaya hazırlandığı bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İtalyan Eni şirketinin işletmeciliğini yürüttüğü Mısır'ın Akdeniz açıklarındaki Noor sahasında, yaklaşık 2 trilyon 550 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştirildi.

Bugüne kadar Akdeniz'de keşfedilen tüm doğalgaz sahalarının toplamından daha fazla rezerve sahip olduğu hesaplanan Noor sahasındaki rezervin, resmi olarak açıklanmasının ardından dünyanın en büyük 10 doğalgaz sahası listesine girmesi bekleniyor.

Noor sahası, Eni şirketinin 2015'te 850 milyar metreküp ile Akdeniz'deki en büyük doğalgaz keşfini yaptığı Zohr sahası ile aynı blokta bulunuyor. Shorouk adı verilen blokun işletmeciliğini İtalyan Eni şirketi yapıyor.

- İsrailli şirketlerin hisseleri düştü

Söz konusu keşfe ilişkin gelişmelerin Tel Aviv borsasında duyulmasının ardından İsrail açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları yürüten şirketlerin hisseleri düşüşe geçti. Delek Group hisseleri yüzde 3,42, Delek Drilling yüzde 4,46, Isramco yüzde 3,63, ve Ratio Oil Exploration yüzde 4,70'lik kayıp yaşadı.