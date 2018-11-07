Akdeniz'de hububat ve bakliyat ihracatında artış

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Birlik bünyesindeki ihracatın ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 112,6 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Arslan, yazılı açıklamasında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün Türkiye geneli ekim ayı ihracatının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artış göstererek 647 milyon dolara ulaştığını kaydetti.
Sektörün, bu dönemde toplam ihracattan yüzde 8 pay aldığını vurgulayan Arslan, "Birliğimiz bünyesinde yapılan ihracat da 2018 yılının ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 112,6 milyon dolara ulaştı." ifadesini kullandı.
Arslan artışta, bakliyat ürün grubunun etkili olduğunu, ardından pastacılık ürünlerinin geldiğini belirtti.
İhracat rakamlarını ülkelere göre de değerlendiren Arslan, ekim ayında yüzde 14’lük pay ve 15,5 milyon dolarlık ihracat değeri ile Irak'ın ilk sırada yer aldığını, ardından 12 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 11 pay ile Suriye'nin geldiğini aktardı.
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