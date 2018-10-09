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"Akdeniz'de ilk sondaj bu ay sonunda"

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın bir zaman içerisinde filomuza katacağız" - "Özellikle Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklı kaynaklarımızı sonuna kadar koruyacağımızı ifade etmek isterim" - "Batarya depolama sistemi için ayrı bir ihale ve yol haritası düzenlemeyi kararlaştırdık" - "Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir yatırımcı kaybetmedi, bundan sonra da kaybetmeyecek. Yerli ve yabancı yatırımcılarımızı yeni YEKA yatırımlarına davet ediyorum"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in Antalya açıklarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın bir zaman içerisinde filomuza katacağız. Özellikle Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklı kaynaklarımızı sonuna kadar koruyacağımızı ifade etmek isterim." dedi.

Dönmez, 9. Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye'nin sadece cari açığın kapatılması anlamında değil, enerji teknolojilerinde de önemli adımlara imza attığını ve enerjide başlatılan AR-GE dönüşümünün Türkiye'yi önemli bir üretim üssü haline getireceğini söyledi.

Türkiye'nin yerli kaynaklarını maksimum seviyede kullanmak zorunda olduğunu ifade eden Dönmez, bu kaynakların özel sektör eliyle yatırıma dönüşmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

Bakan Dönmez, bu kapsamda ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş ve rüzgar ihalelerini geçen yıl gerçekleştirdiklerini ifade ederek, dünyanın en büyüklerinden biri olacak 1,200 megavatlık offshore (denizüstü) rüzgar enerjisi YEKA ihalesi için tekliflerin 23 Ekim'e kadar alınacağını hatırlattı.

Bin megavatlık YEKA GES-2 projesi için geçen hafta ilana çıkıldığını dile getiren Dönmez, "Batarya depolama sistemi için ayrı bir ihale ve yol haritası düzenlemeyi kararlaştırdık. Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir yatırımcı kaybetmedi, bundan sonra da kaybetmeyecek. Yerli ve yabancı yatırımcılarımızı yeni YEKA yatırımlarına davet ediyorum. Gelecek 10 yılda hem rüzgar hem de güneş enerjisinde 10'ar bin megavatlık kapasiteyi hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, yerli kömürde de benzer ihale modellerinin gerçekleştirildiğini ve çevreye duyarlı yeni nesil termik santrallerin hayata geçirilmesi için önemli çalışmaların olduğunu aktardı.

- "10 milyar dolar yatırımla 30 milyar dolar tasarruf"

Enerji verimliliğinin Türkiye'nin enerji politikalarında önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Dönmez, "2023 yılına kadar yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırımın karşılığını 2033'e geldiğimizde yaklaşık 30 milyar dolar olarak geri alacağız. Türkiye'de enerjinin uygun sunulması israf edileceği anlamına gelmez." dedi.

Dönmez, Türkiye'nin bölgenin enerji güvenliğinde de Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve inşaatı halen devam eden ve 2019'da tamamlanması planlanan TürkAkım projeleriyle önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

Türkiye'nin sağlam ekonomisi ve güçlü siyasi istikrarıyla uluslarası projelerin vazgeçilmez ortağı olmayı sürdüreceğini belirten Dönmez, şunları belirtti:

"Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın bir zaman içerisinde filomuza katacağız. Özellikle Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklı kaynaklarımızı sonuna kadar koruyacağımızı ifade etmek isterim. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de Türkiye Petrollerine ait uluslararası sahalarda sismik çalışmalarına devam edecek."

- "Nükleerde çalışmalar sürüyor"

Bakan Dönmez, diğer önemli projenin Akkuyu Nükleer Santrali olduğunu hatırlatarak, burada çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Nükleer santrallerin Türkiye'nin enerji sepetindeki en önemli bileşenlerden biri olacağını ve 2023'te Akkuyu'da ilk reaktörün işletmeye alınmasının planlandığını aktaran Dönmez, Sinop Nükleer Santrali'nde fizibilite ve inceleme çalışmalarıyla birlikte üçüncü nükleer santral için de Çin şirketiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü anlattı.

Doğalgazda da depolama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Dönmez, temel hedefin 2023'e kadar yıllık gaz tüketiminin asgari yüzde 20'sini depolayacak kapasiteye ulaşmak olduğunu vurguladı.

Dönmez, gelecek hafta önemli bir yatırımın hayata geçirileceğini, yıllık 10 milyon ton işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri'nin açılışının planlandığını bildirdi.

Dönmez, Türkiye'nin mali açıdan güçlü, istikrarlı, şeffaf ve rekabetçi bir serbest enerji piyasasının temellerini attığını aktararak, "Tüm jeopolitik gerilim ve zorluklara rağmen, Türkiye şeffaf ve rekabetçi yapısıyla öngörülebilir bir düzenleyici çerçeveyi başarmıştır. Türkiye bölgesinde yatırımcılar için güvenli bir liman ve önemli bir bölgesel aktör olmayı sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Fatih sondaj madencilik

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