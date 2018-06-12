FİNANS

"Akdeniz’de plastik atık ürkütücü miktarlara ulaştı"

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 17:02 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler kararıyla her yıl 8 Haziran’da kutlanan Dünya Okyanus Günü’nün ev sahipliğini bu sene Boğaziçi Üniversitesi üstlendi.

Ayşegül Acar / İstanbul, 12 Haziran (DHA) - Birleşmiş Milletler kararıyla her yıl 8 Haziran’da kutlanan Dünya Okyanus Günü’nün ev sahipliğini bu sene Boğaziçi Üniversitesi üstlendi. Ana teması Türkiye’nin Plastik Atığı İçin Eyleme Geçme Zamanı olan çalıştayda Akdeniz’in dünyada plastik kirliliği düzeyi en yüksek denizlerden biri haline geldiğine dikkat çekildi.
Boğaziçi Üniversitesi tarafından Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye (Sustainable Development Solutions Network

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