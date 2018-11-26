Akdeniz'e 155 bin balık bırakıldı

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Akdeniz Su Ürünleri, Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü (AKSAM), bu yıl Akdeniz'in çeşitli noktalarına yaklaşık 75 bin çupra, 55 bin levrek, 25 bin kadar da sarıağız saldı.

AKSAM Beymelek Tesislerinde, hem Akdeniz'de balık varlığının artırılması çalışmaları yapılıyor hem de balıkçılığın gelişmesi için yavru balık üretimi gerçekleştiriliyor. Tesiste üretilen balıkların bir kısmı denize bırakılıyor bir kısmı da balık üretim çiftliklerine satılıyor.

AKSAM Beymelek Tesisi Koordinatörü Durali Eraslan, AA muhabirine, AKSAM'ın Beymelek biriminde levrek, çupra ve sarıağız balıklarının yoğun olarak üretildiğini söyledi.

Bu yıl Akdeniz'e yaklaşık 75 bin çupra, 55 bin levrek, 25 bin kadar da sarıağız bırakıldığını kaydeden Eraslan, "Bu balıkları yine kendi gen kaynağının bulunduğu alanlara bıraktık. Kontrollü bir şekilde Akdeniz'in çeşitli bölgelerine bırakıyoruz. Önümüzdeki yılda da 150-200 bin kadar balık bırakmayı planlıyoruz. Bu, doğal kaynaklarımızı korumak, sürdürülebilir balıkçılık sağlamak açısından son derece önemli." diye konuştu.