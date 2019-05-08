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Akdeniz'in kruvaziyer devleri Kuşadası'nda buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

AKDENİZ'deki 31 ülkeden 120 limanın üyesi olduğu Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise'un 54'üncü Genel Kurulu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen toplantıyla başladı.

Akdeniz'in kruvaziyer devleri Kuşadası'nda buluştu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AKDENİZ'deki 31 ülkeden 120 limanın üyesi olduğu Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise'un 54'üncü Genel Kurulu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen toplantıyla başladı.
Kuşadası'nda toplanan kruvaziyer devleri için 5 yıldızlı bir otelde açılış seremonisi düzenlendi. MedCruise'un 7-10 Mayıs arasında gerçekleşen 54'üncü Genel Kurulu öncesi düzenlenen kokteylde, sektör hakkında konuşuldu. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden ve Aydın Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Sayın da açılış etkinliğine katıldı. Genel Kurul'un Kuşadası'nda yapılması için davet aldıklarını belirten MedCruise Başkanı Airan Diaz Pastor, "Kuşadası bizi davet etti. Bu teklifi üyelerimize götürdüğümüzde, hepsi memnuniyetle kabul etti. Çünkü Kuşadası tekrar geri dönüyor. Birçok gemi rotalarını Kuşadası'na çeviriyor. Toplantımızın Kuşadası'nda çok güzel geçeceğine inandığımız için daveti kabul edip geldik" diyerek, teşekkür etti.
MedCruise'ye ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen Türk Liman İşletmesinin Ceo'su Emre Sayın, "MedCruise toplantısına Kuşadası olarak ev sahipliği yapıyoruz. Medcruise, Akdeniz'deki tüm kruvaziyer limanların örgütü, ortak organizasyonu. Türkiye'de toplantının yapılmasından çok memnunuz. Ülkemize gelen kruvaziyer şirketlerinin temsilcilerine Kuşadası, Bodrum ve İstanbul'u tanıtma olanağı bulduk. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl, iki yıl kurvaziyer turizminde bir düşüş yaşanmıştı. Geçtiğimiz yıl 2019'da büyüme başladı. Asıl hedefimiz ise 2020 ve 2021'de hedefimizi tutturarak, kruvaziyer turizmini tepe noktalara çıkartmak" dedi.
2023'TE 70 MİLYON TURİST HEDEFİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Deniz Turizmi Daire Başkanı Elçin Şimşek Öncü ise Türkiye'nin yeni bir yükseliş evresine girdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Bu yılı 52- 53 milyon turistin ziyaretiyle tamamlamayı bekliyoruz. Ülkemizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 için 70 milyon turist hedefimiz var. Dünya turizm örgütü verilerine göre, en çok turist çeken ülkeler arasında 8'inci sıradayız. Ama ilk etapta 6'ncılığa çıkmakta kararlıyız. Bu yükselişten kruvaziyer turizminin payını alacağını öngörüyoruz. Kritik 3 yılı geride bıraktık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 2015 yılı yolcu sayılarına ulaşacağımıza, hatta aşacağımıza inanıyoruz."
Öncü, İstanbul'a aynı anda 5-6 geminin yanaşacağı bir liman kazandırılmasının hedeflendiğinin altını çizdi. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, "Günümüzde yılda 20 milyondan fazla turistin dolaşımda olduğu kruvaziyer turizminde, Kuşadası'nın daha fazla pay alabilmesi için bu kentin belediye başkanı olarak diyorum ki başta ben olmak üzere bu kentin her bir bireyi ile üstümüze düşen ne görev varsa yapmaya hazırız" dedi.

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Akdeniz'in kruvaziyer devleri Kuşadası'nda buluştuAkdeniz'in kruvaziyer devleri Kuşadası'nda buluştuAkdeniz'in kruvaziyer devleri Kuşadası'nda buluştuAkdeniz'in kruvaziyer devleri Kuşadası'nda buluştu

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