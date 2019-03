Akfen Holding 2 yılda 10 milyar liralık yatırım yapacak

"Yatırım yapalım demek, sektörü seçmek kolay. Ancak finansmanı o sektöre ve ülkeye getirmek başlıca bir problem. Bu her ülke için böyledir. Finansman zaman zaman pahalılaşır, zaman zaman ucuzlar. Bugün Türkiye için finansman biraz daha pahalı gibi görünüyorsa da eski Anadolu'da bir laf vardır; deve bir akçe, deve bin akçe... Deve bazen bir akçe, bazen bin akçe olur. Onun için bunu bu şekilde düşünmekte ve yatırımı her ne olursa olsun yapmakta fayda var. Sonuçta ekonomi biz iş adamlarının hareketinden etkileniyor. Bizler eğer bu ortamda olduğumuz yerde sayarsak, o zaman ekonominin sonuçlarını negatif etkileriz. Bu nedenle pozitif anlamda bir şeyler yapmalıyız ve bu dönemde biraz risk almalıyız."

"Programı yapar ve uymazsanız kendinizi inkar etmiş olursunuz. Bu programa uyulduğu takdirde Türkiye'nin yeni bir çıkış yapmaması için bir gerekçe yok. Bunun için gerekli olan da yapısal reformdur. Yapısal reformlar her zaman konuşulan bir konu. Yapısal reform, her türlü büyük değişikliğin, her konuda yapılan devrimin ve yeniliğin adıdır. Sonuçta köhneleşmiş birtakım müesseselerimizin olduğu bir gerçek. Bunları yeniden bir reorganizasyona tabii tutmak yapısal reformdur. Başkanlık sistemi ile yeni kurumlar kuruldu ve bunların çalıştırılması anlamında Türkiye'nin birtakım yeni reformlara ihtiyacı var. Burada ekonomi yönetimi kendinden istenen ve beklenenleri not ederek yapılması gerekenleri yapıyordur diye ümit ediyorum."

Seçimin ardından reformlar için yeterli zamanın olduğunu ifade eden Akın, "İstenildiği zaman bunlar 3 ayda bile hayata geçirilebilecek reformlardır. 2002'de yaşadık bunu, çok kısa süre içerisinde yepyeni şeyler yapıldı. Arkasından da AK Parti hükümetiyle birlikte yapılan reformlara sadık kalınarak Türkiye çok güzel bir çıkış yakaladı. Bunun mutlaka yeniden yapılması lazım. Bunu yapacak deneyimli bir kadromuz da var." dedi.