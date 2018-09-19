Akfen Yenilenebilir Enerji'ye 363 milyon dolarlık finansman

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 6 yerli ve yabancı bankadan 13 yenilenebilir enerji projesi için toplamda 363 milyon dolarlık finansman sağladıklarını belirterek, "Bu finansman Türkiye'de tek seferde alınan en büyük rüzgar ve güneş santrali kredisi olarak öne çıkıyor." dedi.

Akın, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Garanti Bankası, KfW IPEX-Bank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankasının oluşturduğu konsorsiyumdan aldığı kredi için düzenlenen imza töreninde, Türkiye'nin zor günler geçirdiği bir dönemde sağlanan 363 milyon dolarlık finansmanın çok anlamlı olduğunu ve piyasalara da moral vereceğini düşündüklerini söyledi.

Türkiye'deki ilk "yeşil proje finansmanı" olma özelliğini taşıyan krediyle yenilenebilir enerji sektörüne yatırma devam edeceklerini vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Sektörün iyi haberlere ihtiyaç duyduğu bu dönemde yatırım yapmaya devam edeceğiz. 6 yerli ve yabancı bankadan 13 yenilenebilir enerji projesi için toplamda 363 milyon dolarlık finansman sağladık. Bu finansman Türkiye'de tek seferde alınan en büyük rüzgar ve güneş santrali kredisi olarak öne çıkıyor. İyi ortak ve doğru proje olduğu sürece Türkiye'deki projelerin her zaman fonlanabileceğini düşünüyorum. Yurt dışından para getiririz, bankaları ikna ederiz ama doğru ortaklarla yapmak gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde de Türkiye'nin ikinci çıkış döneminin yaşanacağını düşünüyorum. Türkiye ikinci çıkışına hazır olmalı. Bugünlerde yatırım yapanlar bunları çok değerli varlıklara dönüştürecektir, o yüzden tüm yatırımcıların biraz daha piyasaya entegre olmaları, ellerini taşın altına koymaları ve yepyeni bir Türkiye kuruluyor, yeni bir geleceğimiz inşa ediliyor gibi şartları zorlamaları gerekiyor. Yurt dışından para getiririz, bankaları ikna ederiz ama doğru ortaklarla yapmak gerekiyor. Kesinlikle bu gidişatı tersine çevirebiliriz. Avrupa'yı da Amerika'yı da ikna edecek olan biz yatırımcılarız. Bizler konuşacağız, ikna edeceğiz. O yüzden ümitliyiz."