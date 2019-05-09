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Akfen Yenilenebilir Enerji'ye EMEA Finance'dan büyük ödül

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Çanakkale ve Denizli'de yer alan 4 RES projesi için yerli ve yabancı bankalarla imzaladığı 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı, "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi RES Proje Finansmanı" ödülüne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Akfen'in Çanakkale ve Denizli'de bulunan 4 rüzgar enerji santrali (RES) projesi için yerli ve yabancı bankalarla imzaladığı 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı EMEA Finance Project Finance Awards 2018 kapsamında "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi RES Finansmanı" ödülüne değer bulundu.

Akfen'den yapılan açıklamaya göre, 2020'ye kadar Türkiye'de sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan bin megavatlık elektrik üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji'nin bu yatırım atağı yurt dışından prestijli bir ödülle taçlandı.

Şirketin Çanakkale ve Denizli'de yer alan toplam 275 megavat gücündeki 4 RES projesi için yerli ve yabancı önde gelen bankalarla imzaladığı 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Project Finance Awards 2018 kapsamında "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi RES Finansmanı" ödülüne layık görüldü.

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin üçünü Çanakkale ve birini de Denizli'de hayata geçireceği 4 rüzgar enerji santrali için 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı kredisi Türkiye İş Bankası, VakıfBank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın garantörlüğünde Almanya merkezli KfW IPEX-Bank ve EBRD tarafından sağlamıştı.

- Yıl sonuna kadar 4 RES devreye girecek

Son yıllardaki yatırım atılımıyla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin önemli bir oyuncusu haline gelen Akfen Yenilenebilir Enerji'nin ilk rüzgar enerji santrali olma özelliği taşıyan Çanakkale'deki Kocalar RES projesi, Mart 2019'da elektrik üretimine başladı. 30,6 megavat kurulu gücündeki Kocalar RES projesi, üretilen enerjiyi ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye'ye ulaştırarak 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını rüzgardan tek başına karşılayacak.

Akfen Yenilenebilir Enerji, Kocalar RES'in yanı sıra 2019 içerisinde Çanakkale'deki 112 megavatlık Üçpınar RES ve 58 megavatlık Hasanoba RES, Denizli'deki 75 megavatlık Denizli RES projelerini tamamlayıp elektrik üretimine geçirmeyi hedefliyor. Böylelikle şirketin 4 rüzgar elektrik santrali projesindeki kurulu gücü 2019 sonunda 275 megavata ulaşacak.

- "Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, ödülü almaya hak kazanmalarından dolayı çok mutlu olduklarını belirttii.

Yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini aktaran Karabeyoğlu, şunları kaydetti:

"Akfen Yenilenebilir Enerji olarak tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 4 rüzgar santralimizin elektrik üretimine başlamasıyla birlikte sadece rüzgarda 275 megavatlık kurulu güç kapasitesine ulaşacağız. Yapımı devam eden rüzgar, güneş ve hidroelektrik üretim tesisi yatırımlarımızla 2019 sonuna kadar tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan toplam kurulu gücümüz 632 megavata çıkacak."

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