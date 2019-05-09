Akfen Yenilenebilir Enerji'ye EMEA Finance'dan büyük ödül

İSTANBUL (AA) - Akfen'in Çanakkale ve Denizli'de bulunan 4 rüzgar enerji santrali (RES) projesi için yerli ve yabancı bankalarla imzaladığı 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı EMEA Finance Project Finance Awards 2018 kapsamında "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi RES Finansmanı" ödülüne değer bulundu.

Akfen'den yapılan açıklamaya göre, 2020'ye kadar Türkiye'de sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan bin megavatlık elektrik üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji'nin bu yatırım atağı yurt dışından prestijli bir ödülle taçlandı.

Şirketin Çanakkale ve Denizli'de yer alan toplam 275 megavat gücündeki 4 RES projesi için yerli ve yabancı önde gelen bankalarla imzaladığı 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Project Finance Awards 2018 kapsamında "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi RES Finansmanı" ödülüne layık görüldü.

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin üçünü Çanakkale ve birini de Denizli'de hayata geçireceği 4 rüzgar enerji santrali için 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı kredisi Türkiye İş Bankası, VakıfBank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın garantörlüğünde Almanya merkezli KfW IPEX-Bank ve EBRD tarafından sağlamıştı.