FİNANS

Akfen'den 2018'de 5,6 milyar liralık yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 10:16 | Son Güncelleme

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: - "2018 başında açıkladığımız 5,6 milyar liralık yatırım paketimizde sözümüzde durduk ve tamamını gerçekleştirdik. Yatırımlara ilave sağladığımız istihdam sayısı da 4 bin 59 olarak gerçekleşti" -"Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenle bu yatırımlara devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding, 2018 yılında, 5,6 milyar TL değere sahip yatırımlarını tamamlayarak, 4 bin 59 kişiye ek istihdam sağladı.

Akfen Holding'in açıklamasına göre, şirket, Türkiye'nin geleceğine duyduğu güveni ardı ardına hayata geçirdiği yatırımlarla ortaya koyuyor. 2017 sonunda açıklanan 2018 yılı yatırım paketinin tamamını gerçekleştiren holding, 2018 yılında farklı alanlarda toplam 5,6 milyar liralık yatırıma imza attı.

Buna ilave olarak 4 bin 59 kişiye istihdam sağlayan Akfen, 2018 yılında Isparta Öğrenci Yurdu ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ni tamamladı, 58.5 MW toplam gücündeki 1 hidroelektrik ve 5 güneş enerji santralini devreye aldı.

Akfen, 2018 yılında Kütahya Öğrenci Yurdu, Bulvar Loft konut projesi ve Kastamonu'da gelecek ay üretime geçecek Gökırmak Bakır Madeni projesini tamamlanma aşamasına getirirken, Bodrum Loft projesinin de yapımına devam etti.

Şirket, 2019 yılı yatırım paketinin detaylarını ocak ayının başında açıklayacak.

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- "Sözümüzde durduk, yatırımları sürdüreceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 2018 başında açıkladıkları 5,6 milyar liralık yatırım paketlerinde sözlerinde durduklarını ve tamamını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Akın, "Yatırımlara ilave sağladığımız istihdam sayısı da 4 bin 59 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenle bu yatırımlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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