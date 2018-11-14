FİNANS

Akhisar'da "Domat zeytini" mesaisi

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 11:41 | Son Güncelleme

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bölgeye özgü, iriliği, lezzeti ve yüksek et oranıyla diğer türlerden ayrılan Domat zeytininin hasadı başladı - Aroması işleme tekniğine göre değişen, çoğunlukla dolmalık zeytin olarak değerlendirilen bu türün reçeli de hazırlanabiliyor - Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat: - "Domat türü, işlenmesi yönüyle çok çeşitlilik gösteriyor. Herkesin damak zevkine göre bademli, sarımsaklı, biberli, sirkeli olarak hazırlayıp tüketime sunuyoruz"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin önemli sofralık zeytin üretim merkezlerinden Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bölgeye özgü yetişen, iriliği, lezzeti ve yüksek et oranıyla diğer türlerden ayrılan erkenci tür Domat zeytininin hasadına başlandı.

14 milyon zeytin ağacı varlığı ve yıllık ortalama 300 bin tonun üzerinde rekolteyle sofralık zeytinde iddialı merkezlerden biri olan Akhisar'da, sabahın erken saatlerinde zeytin bahçelerine giden üreticiler, bölgede yaygın olarak yetişen Domat ve Uslu türlerini toplayıp işlenmek üzere tesislere gönderiyor.

Aroması, işleme tekniğine göre değişen, çoğunlukla dolmalık zeytin olarak kullanılan Domat zeytini, çekirdeği çıkarıldıktan sonra badem, sarımsak ya da biber gibi ürünlerle doldurularak salamura ediliyor. Ürünün önemli kısmı yurt dışına satılıyor, küçükleri ise dilimlenerek gıda sanayisinin kullanımına sunuluyor.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2017-2018 zeytin ihracat sezonunda 100'e yakın ülkeye, 23 milyon dolar değerinde 13 bin 107 ton sofralık yeşil zeytin satıldı. İhracatın neredeyse tamamını Domat zeytini oluşturdu. Bu zeytini en çok Irak, Almanya, ABD ve İngiltere tercih etti.

- Akhisar'da 100 bin ton üretiliyor

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Domat türünün Türkiye'nin yeşil zeytin ihtiyacını önemli ölçüde karşılamasının yanı sıra sofralık zeytin ihracatında da önemli paya sahip olduğunu söyledi.

İlçenin zeytinciliğe yapılan yatırımlarla Türkiye'nin sofralık zeytinde üretim başkenti haline geldiğini, bu yıl 300 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini ifade eden Alhat, sektörün her geçen gün büyüdüğünü, özellikle Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasıyla ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin arttığını dile getirdi.

Akhisar'da yılda ortalama 100 bin ton civarında Domat türü zeytin üretildiğini belirten Alhat, şunları kaydetti:

"Domat türü işlenmesi yönüyle çok çeşitlilik gösteriyor. Herkesin damak zevkine göre bademli, sarımsaklı, biberli, sirkeli olarak hazırlayıp tüketime sunuyoruz. Her türlü damak zevkine ulaşmak istiyoruz. Domat zeytininin fenol bileşenleri yüksektir, meyvemsiliği de fazladır. Yağ verimi düşüktür ama kalitelidir. Hatta bizim bölgemizde erken hasat satılan yağların hepsi Domat zeytininden çıkarılır. Aroması, işleme tekniğine göre değişkenlik gösterir. İsterseniz bu zeytinin tatlısını bile yapabilirsiniz. Çünkü fermantasyona göre suda acılığı bırakır, şekerli suda kaynatırsanız reçeli bile yapılabilir."

- "Bölgeye özgüdür, başka yerde aynı randımanı vermez"

Üreticilerden Yakup Arslan da Domat zeytininin iriliğinin ve etli olmasının en belirgin özelliği olduğunu ifade etti. Arslan, "Yeşil olabilir, pembe olabilir, siyah olmaz. Bu bölgeye özgüdür, başka yerde aynı randımanı vermez. Erken hasat edildiği için özel bir tadı vardır, yağı az çıkar." diye konuştu.

PARTNERHerkesin gözü önünde! 2 kadın oyalamaya çalışıp...Herkesin gözü önünde! 2 kadın oyalamaya çalışıp...
Sergio: İnsanlar robotlar karşısında yaratıcılıkla öne çıkacak Sergio: İnsanlar robotlar karşısında yaratıcılıkla öne çıkacak 
Tarım ÜFE Ekim’de yıllık yüzde 16.02 arttıTarım ÜFE Ekim’de yıllık yüzde 16.02 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKHİSAR Domat zeytini hasat sofralık zeytin

En Çok Okunan Haberler

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertli

Esnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertli

TOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanı

TOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanı

Domates üreticisini Kuzey Irak pazarı ayakta tuttu

Domates üreticisini Kuzey Irak pazarı ayakta tuttu

Sergio: İnsanlar robotlar karşısında yaratıcılıkla öne çıkacak 

Sergio: İnsanlar robotlar karşısında yaratıcılıkla öne çıkacak 

Tarım ÜFE Ekim’de yıllık yüzde 16.02 arttı

Tarım ÜFE Ekim’de yıllık yüzde 16.02 arttı

TÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsat

TÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsat

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.