MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin önemli sofralık zeytin üretim merkezlerinden Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bölgeye özgü yetişen, iriliği, lezzeti ve yüksek et oranıyla diğer türlerden ayrılan erkenci tür Domat zeytininin hasadına başlandı.

14 milyon zeytin ağacı varlığı ve yıllık ortalama 300 bin tonun üzerinde rekolteyle sofralık zeytinde iddialı merkezlerden biri olan Akhisar'da, sabahın erken saatlerinde zeytin bahçelerine giden üreticiler, bölgede yaygın olarak yetişen Domat ve Uslu türlerini toplayıp işlenmek üzere tesislere gönderiyor.

Aroması, işleme tekniğine göre değişen, çoğunlukla dolmalık zeytin olarak kullanılan Domat zeytini, çekirdeği çıkarıldıktan sonra badem, sarımsak ya da biber gibi ürünlerle doldurularak salamura ediliyor. Ürünün önemli kısmı yurt dışına satılıyor, küçükleri ise dilimlenerek gıda sanayisinin kullanımına sunuluyor.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2017-2018 zeytin ihracat sezonunda 100'e yakın ülkeye, 23 milyon dolar değerinde 13 bin 107 ton sofralık yeşil zeytin satıldı. İhracatın neredeyse tamamını Domat zeytini oluşturdu. Bu zeytini en çok Irak, Almanya, ABD ve İngiltere tercih etti.