AKİB'den 485 milyon dolarlık yaş meyve-sebze ihracatı

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birliklerine (AKİB) bağlı Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, ocak-mayıs döneminde yaş meyve ve sebze ihracatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 485 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Sin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla miktarda yüzde 35, değerde yüzde 66 oranında ciddi bir artış göstererek 213,6 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliğinin Türkiye yaş meyve ve sebze sektöründe koordinatörlük görevini yürüttüğünü aktaran Sin, "Birlik kanalıyla yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 34 oranında artış göstererek 485 milyon dolara yükseldi. Tüm İhracatçı birlikleri arasında yüzde 48'lik payla Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatına en çok katkı sağlayan birlik, AKİB oldu." ifadesini kullandı.

Sin, son yıllarda üreticilerin bilinçlendirilmesi kapsamında yapılan çalışmaların neticesinde ürün kalitesi artırılarak 133 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini, ocak-mayıs döneminde en çok Rusya Federasyonu, Irak, Romanya, Almanya, Ukrayna ve Bulgaristan'a satış yapıldığını kaydetti.

