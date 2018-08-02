FİNANS

AKİB'den 569,8 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin: - "Yılın 7 ayında en çok ihraç edilen ürünler domates, limon, kiraz, vişne, mandalin ve portakal oldu. Son yıllarda üretici ve ihracatçı iş birliği içinde, gıda güvenliği, ürün kalitesi ve çeşitliliği arttı. Dünyanın 137 ülkesine daha yüksek fiyatlarla ihracat yapılıyor"

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birliklerine (AKİB) bağlı Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, ocak-temmuz döneminde AKİB kanalıyla yapılan yaş meyve ve sebze ihracatının 569,8 milyon dolar olduğunu belirterek, "Yılın 7 ayında en çok ihraç edilen ürünler domates, limon, kiraz, vişne, mandalin ve portakal oldu. Son yıllarda üretici ve ihracatçı iş birliği içinde, gıda güvenliği, ürün kalitesi ve çeşitliliği arttı. Dünyanın 137 ülkesine daha yüksek fiyatlarla ihracat yapılıyor." ifadesini kullandı.

Sin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yılın 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 16, değerde yüzde 19 artış göstererek 1,27 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

İhracattaki bu artışa en çok katkıyı sağlayan alt ürün grubunun, dış satımı 493,4 milyon dolara ulaşan taze meyveler olduğunu ifade eden Sin, temmuz ayında yapılan 104,6 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 77'sini yaş meyvenin oluşturduğunu aktardı.

Sezon sonuna gelinen narenciye ihracatının yılın 7 ayında miktarda yüzde 41, değerde yüzde 38 artış göstererek 411,2 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Sin, şunları kaydetti:

"Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan narenciye ihracatının yaklaşık yüzde 78'i AKİB kanalıyla gerçekleşti. Yılın 7 ayında en çok ihraç edilen ürünler domates, limon, kiraz, vişne, mandalin ve portakal oldu. Son yıllarda üretici ve ihracatçı iş birliği içinde gıda güvenliği, ürün kalitesi ve çeşitliliği arttı. Dünyanın 137 ülkesine daha yüksek fiyatlarla ihracat yapılıyor. Ocak-temmuz döneminde en çok yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülkeler sırasıyla Rusya Federasyonu, Irak, Almanya, Romanya ve Ukrayna oldu."

- "AKİB'in ihracatı 569,8 milyon dolara yükseldi"

AKİB'in yüzde 45 ile ülkenin yaş meyve sebze ihracatına en çok katkı sağlayan Birlik olduğunu belirten Sin, "Yılın 7 aylık ihracatında yaşanan artış sektörün yüzünü güldürdü. Türkiye yaş meyve ve sebze sektöründe koordinatörlük görevini yürüten Birliğimiz kanalıyla yapılan ihracat 569,8 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

Sin, tek pazara bağlılığı kırmayı önemsediklerini, alternatif pazarlara ulaşabilmek için eylül ayında uluslararası fuarlara katılacaklarını bildirdi.

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Akdeniz İhracatçı Birliklerine Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat AKİB mersin

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