AKİB'den 569,8 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birliklerine (AKİB) bağlı Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, ocak-temmuz döneminde AKİB kanalıyla yapılan yaş meyve ve sebze ihracatının 569,8 milyon dolar olduğunu belirterek, "Yılın 7 ayında en çok ihraç edilen ürünler domates, limon, kiraz, vişne, mandalin ve portakal oldu. Son yıllarda üretici ve ihracatçı iş birliği içinde, gıda güvenliği, ürün kalitesi ve çeşitliliği arttı. Dünyanın 137 ülkesine daha yüksek fiyatlarla ihracat yapılıyor." ifadesini kullandı.

Sin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yılın 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 16, değerde yüzde 19 artış göstererek 1,27 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

İhracattaki bu artışa en çok katkıyı sağlayan alt ürün grubunun, dış satımı 493,4 milyon dolara ulaşan taze meyveler olduğunu ifade eden Sin, temmuz ayında yapılan 104,6 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 77'sini yaş meyvenin oluşturduğunu aktardı.