FİNANS

AKİB'in ağustos ayın ihracatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

AKİB Koordinatör Başkanı Uğur Ateş: - "AKİB'in bu yıl ağustos ayı ihracatı yüzde 2,4 artış kaydederek 910 milyon dolardan 932 milyon dolara yükseldi"

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, AKİB'in bu yıl ağustos ayı ihracatının yüzde 2,4 artış kaydederek 910 milyon dolardan 932 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük tatil ve son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya bağlı sıkıntılardan kaynaklı olarak ağustos ayının ihracatçılar açısından sıkıntılı geçtiğini belirtti.

Bu olumsuzlukların AKİB'in ihracat rakamlarında azalış olarak kendini göstermemesinin, hatta yüzde 2,4'lük artışın kendilerini bir nebze de olsa mutlu ettiğini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"TİM'in Eximbank ile yaptığımız protokol çerçevesinde, ihracatçılarımızın kurdaki dalgalanmadan dolayı sermayeye erişim problemleri yaşamamaları için TİM ve ihracatçı birliklerinin elinde bulunan yedek akçelerin Eximbank'a devredilmesi ile ilgili olarak biz de gerekli işlemleri başlattık. Umuyoruz ki ihracat camiası olarak el birliği ile ekonomimizi canlandırıp, ihracatın artırılması adına tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz."

AKİB'in rakamlarını değerlendiren Ateş, "AKİB'in bu yıl ağustos ayı ihracatı yüzde 2,4 artış kaydederek 910 milyon dolardan 932 milyon dolara yükseldi. 2017 ve 2018'i ilk 8 ay olarak değerlendirdiğimizde ihracatımızın 2018 yılı ilk 8 ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 7 milyar 584 milyon dolara gerilerken son 12 ayda ise önceki yıla göre yüzde 1,3 artışla 11 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Ateş, AKİB'in ağustos ayında, 932 milyon dolar ihracatla Türkiye genelinde 6. büyük genel sekreterlik konumunda olduğunu, Türkiye ihracatının yüzde 7,8'lik kısmının AKİB kanalıyla yapıldığını kaydetti.

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