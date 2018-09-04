AKİB'in ağustos ayın ihracatı arttı

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, AKİB'in bu yıl ağustos ayı ihracatının yüzde 2,4 artış kaydederek 910 milyon dolardan 932 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük tatil ve son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya bağlı sıkıntılardan kaynaklı olarak ağustos ayının ihracatçılar açısından sıkıntılı geçtiğini belirtti.

Bu olumsuzlukların AKİB'in ihracat rakamlarında azalış olarak kendini göstermemesinin, hatta yüzde 2,4'lük artışın kendilerini bir nebze de olsa mutlu ettiğini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"TİM'in Eximbank ile yaptığımız protokol çerçevesinde, ihracatçılarımızın kurdaki dalgalanmadan dolayı sermayeye erişim problemleri yaşamamaları için TİM ve ihracatçı birliklerinin elinde bulunan yedek akçelerin Eximbank'a devredilmesi ile ilgili olarak biz de gerekli işlemleri başlattık. Umuyoruz ki ihracat camiası olarak el birliği ile ekonomimizi canlandırıp, ihracatın artırılması adına tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz."