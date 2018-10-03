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AKİB'in eylül ayı ihracatı yüzde 41 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 16:30 | Son Güncelleme

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Uğur Ateş: - "Birliğimizin ihracatı eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artış kaydederek 1 milyar 144 milyon dolara çıktı"

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, birlik bünyesindeki firmaların eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 artarak 809 milyon dolardan 1 milyar 144 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, Birliğin ihracatında son aylarda yaşanan durgunluğun eylülde başarılı bir yükselişle sona erdiğini belirtti.

Demir ve demir dışı metaller ile çelik sektörü ihracatında yüzde 126'lık artış olduğuna işaret eden Ateş, bunun AKİB'in ihracatını da şahlandırdığını ifade etti.

Hemen hemen tüm sektörlerde ihracatın arttığını belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Birliğimizin ihracatı 2018 yılı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artış kaydederek 809 milyon dolardan 1 milyar 144 milyon dolara çıktı. 2017 ve 2018'i 9 ay olarak değerlendirdiğimizde, ihracatımız 2018 yılının ilk 9 ayında yüzde 2 artarak 8 milyar 589 milyon dolara yükseldi."

Ateş, eylül ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, ilk sırada İspanya'nın geldiğini, bu ülkeyi Mısır, Irak, Suudi Arabistan ve Romanya'nın izlediğini ifade etti.

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