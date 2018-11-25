'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, 22- 25 Kasım günlerinde, '2'nci A-Tech Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı' düzenlendi. Congresium Fuar Merkezi'ndeki fuarı, 5 binden fazla kişi ziyaret etti.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin buluştuğu '2'nci A-Tech Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı', Ankara'daki Congresium Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan'ın da katıldığı fuarı, 22- 25 Kasım günlerinde, 5 binden fazla kişi ziyaret etti. Artı2 Fuarcılık organizatörlüğünde; TOKİ, Emlak Konut, KİPTAŞ ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün desteği ve katılımıyla gerçekleştirilen fuara 100 firmadan katılım sağlandı. Fuarda akıllı bina teknolojileri ile elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcıları da buluştu. Ürün portföyleriyle stantlarda yer alan özel sektörün önde gelen profesyonelleri, kamu kurumlarının temsilcileriyle bilgi alışverişinde bulunmanın yanı sıra iş bağlantıları da gerçekleştirdi. Fuarda kamu kurumlarındaki onay makamlarına yeni teknolojileri takip etme fırsatının sunulurken, katılımcı firmaların akıllı bina teknolojileri, bina otomasyon ve ekipmanı, kablolar, elektrik panoları ile aksesuarları gibi ürünleri sergilendi. Sektörün tüm bileşenlerinin bir araya getirildiği fuarda, organize edilen etkinlikler ve konusunda uzman kişiler ile akademisyenlerin teorik ve uygulamalı sunumlarla sektörün gelişimine önemli katkı sağlandı. Fuarda, ayrıca kamu kurumlarının çalışanları da yeni teknolojiyle ilgili bilgi sahibi oldu. Türkiye'de elektrik sektöründeki teknolojik gelişmelerin ve firmaların Ar-Ge çalışmalarının tanıtıldığı fuar ile yerli ürünlerin sergilenmesine de olanak sağlandı.